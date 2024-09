Tellado dice que el Ayuntamiento de Barcelona con Collboni "simboliza perfectamente la deriva del socialismo"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que el Ayuntamiento de Barcelona "simboliza perfectamente la deriva del socialismo en España, pero también del socialismo en Cataluña". Este jueves en rueda de prensa, tras reunirse con el líder popular en el consistorio, Daniel Sirera, Tellado ha criticado que el alcalde socialista, Jaume Collboni, "quiere forzar la incorporación de ERC a su gobierno, al mismo tiempo que la dirección del PSOE fuerza la incorporación a su programa político de las propuestas del independentismo". Ha detallado que en el encuentro con Sirera han abordado temas como las obras de la estación de AVE de la Sagrera, la ampliación del aeropuerto, la necesidad de que las administraciones se impliquen en las políticas de cultura, la falta de juzgados en la ciudad y la multireincidencia, "que requiere obligatoriamente de una modificación del Código Penal". REPROCHA A SÁNCHEZ QUE NOMBRE A ESCRIVÁ GOBERNADOR Tellado ha criticado que con el presidente del Govern, Salvador Illa, el independentismo "ya no está en la Generalitat, pero sus políticas, sí" y ha dicho que sin los independentistas, Pedro Sánchez no sería presidente del Gobierno. Ha destacado, en sus palabras, que Sánchez ha empezado este nuevo curso político con un discurso que era 100% crítica y 0% autocrítica y le ha reprochado el nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España, "una de las ultimas colonizaciones de Sánchez". También ha indicado que el pacto fiscal entre ERC y el PSC es "una propuesta que es mala para España y también para Cataluña", dado que, en sus palabras, merma los recursos económicos, y ha afirmado que los que defienden este nuevo modelo son los mismos que pactaron el modelo vigente. INMIGRACIÓN EN ESPAÑA Al ser preguntado por las conversaciones del PP con el gobierno sobre la inmigración en España, ha concretado que la última vez que habló con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fue el sábado por la noche, y que no han establecido una fecha para un nuevo encuentro. "El Gobierno de España tiene que apoyar a las comunidades que están sufriendo en sus carnes este problema", ha indicado, además de criticar que desde el 12 de agosto, cuando se reunieron con el PSOE, no mueve ficha, textualmente.

Compartir nota: Guardar Nuevo