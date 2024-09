Rafa Mir niega "tajantemente" las acusaciones de agresión sexual y pide que se respete la presunción de inocencia

El futbolista del Valencia CF Rafa Mir ha negado este jueves "tajantemente" haber cometido las agresiones sexuales por las que figura como investigado en un juzgado de Llíria (Valencia) y ha solicitado que se respete la presunción de inocencia. Así lo asegura a través de un comunicado difundido por su defensa en el que señalan que ninguno de los dos, ni jugador ni abogado, harán declaraciones y se limitarán a participar en un proceso penal que está en "fase embrionaria". La defensa, ejercida por el letrado Jaime Campaner, ha hecho hincapié en que en este caso "debe respetarse la presunción de inocencia de Rafa Mir, pues así lo impone tanto la Constitución Española como la Directiva europea 2016/343" y señala que el recién inaugurado proceso penal "servirá para esclarecer los hechos y se evidenciará que la imputación no se sostiene". Asimismo, subraya que las actuaciones judiciales son reservadas, por lo que "ante la aparente filtración interesada, sesgada y parcial de elementos supuestamente extraídos del sumario esta defensa no va a participar en ningún juicio paralelo". La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Llíria (Valencia) decretó ayer la libertad provisional con medidas cautelares del futbolista y del otro hombre detenido por presuntamente agredir sexualmente a sendas mujeres. Durante las comparecencias de prisión convocadas de oficio este miércoles por la magistrada, en funciones de guardia, ninguna de las partes personadas en el procedimiento pidió la medida de prisión preventiva para los arrestados, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La titular del juzgado adoptó las medidas cautelares instadas por el Ministerio Fiscal e impuso a Rafa Mir la retirada del pasaporte y la prohibición de salida de territorio nacional, junto con comparecencias semanales en sede judicial y la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 500 metros respecto de las dos denunciantes. El futbolista queda investigado inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por un delito de agresión sexual con acceso carnal del artículo 179 del Código Penal. El otro detenido queda investigado por un delito de agresión sexual sin acceso carnal del artículo 178 del Código Penal, y la magistrada le ha impuesto como medida cautelar la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 500 de las dos denunciantes y comparecencias quincenales en sede judicial. La denuncia la interpuso una mujer de 25 años que manifestó haber sufrido una agresión sexual junto con otra joven, de 21, en el domicilio particular de Rafa Mir, que fue arrestado el lunes y pasó dos noches en el calabozo. El otro presunto implicado fue detenido un día después.

Compartir nota: Guardar Nuevo