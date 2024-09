Mañueco critica que Vox rechace los presupuestos sin conocer las propuestas del PP que "en gran parte" surgen del pacto

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha criticado este martes que el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, haya avanzado ya que su partido no apoyará los presupuestos autonómicos para 2025 salvo un cambios y ha afeado que ese rechazo se haga sin conocer las propuestas concretas de los 'populares' que, según ha asegurado, surgen "en gran parte" del pacto PP-Vox. "Han tomado una decisión sin haber escuchado tan siquiera cuáles son nuestras propuestas para el presupuesto que en gran parte surgen del pacto que hicimos entre Partido Popular y Vox", ha lamentado Fernández Mañueco que ha ironizado, además, sobre que la decisión del veto a los presupuestos de Castilla y León la haya adoptado el líder nacional de Vox y no los integrantes del partido en la Comunidad. En este sentido, ha recordado que ayer mismo pidió a los líderes de PSOE y de Vox en Castilla y León que tuvieran "margen de maniobra" en la Comunidad frente a las direcciones nacionales. "Ya veo que lo van a tener difícil", ha bromeado el presidente autonómico del PP que ha destacado que su partido no ha cambiado de principios ni de valores, "que son los mismos que al inicio de la legislatura" que echó a andar en coalición con Vox. Fernández Mañueco ha recordado por otro lado que los integrantes de Vox en Castilla y León celebraron "con elogios y con buenas palabras" las cuentas autonómicas de 2023 y de 2024, estas últimas aprobadas el pasado mes de abril. En este sentido, el también presidente de la Junta ha lanzado un mensaje "claro" y ha advertido de que Castilla y León no va a ser "moneda de cambio en mercadeos partidistas nacionales". "Castilla y León no está en el juego de tronos de nadie, que les quede claro", ha sentenciado el 'popular' que ha abogado por avanzar con las políticas del PP en Castilla y León y en España, en este caso con el proyecto de Alberto Núñez Feijóo "sacando a Sánchez de La Moncloa". Para ello, el presidente autonómico del PP ha ofrecido "estabilidad y diálogo" frente a un Gobierno nacional "petrificado", "inmóvil" e "incapaz", a lo que ha añadido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "cercado por la mentira y por la corrupción" mientras "dinamita" la igualdad y la solidaridad entre los territorios para "seguir unos meses más en La Moncloa".

