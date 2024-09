Torres mantiene la mano tendida al PP en inmigración pese a ver racistas algunas opiniones

Madrid, 2 sep (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, responsable de la Comisión Interministerial de Migraciones, sigue "tendiendo la mano" al PP para abordar la situación de los menores migrantes, a pesar de considerar "racistas" algunas declaraciones de líderes populares.

En una entrevista en RNE, el ministro ha asegurado que la "prioridad" de Gobierno sigue siendo la reforma de la Ley de extranjería para hacer obligatoria la distribución territorial de los menores que llegan sobre todo a Canarias, cuya toma en consideración fue rechazada por el Congreso el pasado 23 de julio.

Ha indicado que incluso en el mes de agosto "se han mantenido los contactos" y que la ultima propuesta del PP es que el Estado se haga cargo de todo el gasto que genere esta solución, algo que entiende que no es posible.

En todo caso, ha preferido no declararse "optimista ni pesimista", a la vista de declaraciones como las de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que en una entrevista este domingo en La Razón ha defendido que la clave para abordar el fenómeno migratorio es "la integración" y ha apostado por los hispanos, porque "no son inmigrantes" y en España "están en su casa", y por personas que "huyen del comunismo", pero no por los que eligen vivir "mantenidos".

Un mensaje que el ministro considera "sectario, absolutamente racial, racista y absolutamente incomprensible".

Torres ha rechazado la "mentira" que supone relacionar inmigración con delincuencia y ha dicho temer que "la mentira venza a la verdad, que el bulo se convierta en algo creíble", por lo que ha apelado a los políticos y a los medios de comunicación a levantar un "bloque de hormigón" contra esos "bulos".

Ha admitido -como le apuntaba una pregunta durante la entrevista- que los menores migrantes que realizan un trayecto de meses o años desde sus países hasta España llegan "con taras psicológicas", porque "han sufrido muchísima presión", pero ha subrayado que "eso llevado a que se convierten en delincuentes es absolutamente falso" y en ocasiones pretende "blanquear" que los delincuentes son otros.

Preguntado por las "decisiones duras", quizá de ámbito jurídico, que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado en una entrevista en la SER que puede adoptar hoy el ejecutivo autonómico, Torres ha recordado que la atención a los menores migrantes es una competencia estatutaria y constitucionalmente autonómica y que quien votó contra la reforma de la Ley de extranjería fue el PP, socio actual de Coalición Canaria. EFE

esv/lml