El Burgos quiere seguir su racha de victorias en El Plantío ante el Castellón

Burgos/Castellón, 31 ago (EFE).- El Burgos CF disputa su segundo partido en casa con la visita del Castellón este domingo con el objetivo de sumar tres puntos que le mantengan en la parte alta de la clasificación, con una plantilla renovada.

El técnico blanquinegro, Jon Pérez Bolo, considera al Castellón como un rival diferente que "está bien trabajado, con las cosas claras".

"A veces atacan con nueve, es difícil de analizar. Este partido supone un reto para el cuerpo técnico. Espero que sepamos contrarrestarles y lograr la victoria", ha apuntado Bolo en rueda de prensa.

También, ha asegurado que no le gusta enfrentarse a los equipos recién ascendidos en las primeras jornadas y prefiere "encontrarles más adelante porque vienen con mucha ilusión y con la inercia de la pasada temporada y con muchas ganas de demostrar que merecen estar en la categoría y son más difíciles al principio".

"A mí me pasó en la Ponferradina, cuando asciendes vas con el cuchillo entre los dientes. Ellos pelean hasta el final, son muy físicos, con buenos jugadores y conocen la categoría. Nosotros debemos ser humildes, intensos, fuertes y reconocibles. No hay que mirar a quién tienes enfrente. No hemos dejado de ser humildes y no lo vamos a hacer ahora", ha señalado el técnico.

Tras el cierre de mercado, Bolo contará con todos los jugadores a excepción de las cinco últimas incorporaciones: Lichi, Ian Forns, Thomas Rodríguez, Pipa Ávila y Borja Sánchez.

El CD Castellón buscará ante el Burgos anotar el primer gol de la temporada que le permita sumar un resultado positivo para mejorar en la clasificación, en la que ocupan la 17ª posición a la tercera jornada liguera en Segunda división con un solo punto, pese a la buena imagen mostrada en los dos partidos que ha jugado ante Eibar y Oviedo.

El Castellón ha generado más de una decena de ocasiones por su gran capacidad ofensiva y juego de ataque, aunque por el momento no ha logrado marcar y ese es el objetivo del equipo de Dick Schreuder.

El equipo de La Plana mantendrá para este próximo partido el bloque que ha jugado hasta ahora con De Miguel y Mats Seuntjens como jugadores más avanzados y escoltados por futbolistas con gran capacidad de desborde como Douglas Aurélio y Raúl Sánchez. La principal duda puede ser la entrada en el once de Álex Calatrava en detrimento de Kenneth Mamah.

El técnico tiene las bajas por lesión de Salva Ruiz, Albert Lottin, Ousmane Camara y Amir Abedzadeh, mientras que las novedades en la convocatoria son Josep Calavera tras superar una lesión que arrastraba de la recta final de la temporada pasada y David Flakus, tras su incorporación hace diez días, con lo que se estrenará en una citación.

Los 'orelluts' quieren sumar su primera victoria en el regreso a Segunda división para encarar con tranquilidad los próximos compromisos y demostrar que en la Liga Hypermotion también puede imponer el sistema ofensivo implantado por Dick Schreuder y que le llevó la pasada temporada al ascenso.

Alineaciones probables:

Burgos: Cantero, Arroyo, Córdoba, David López, Florian, Alex, Atienza, Appin, Dani Ojeda, Curro y Fer Niño.

Castellón: Crettazz; Chirino, Joshua, Alberto Jiménez; Óscar Gil, Moyita; Raúl Sánchez, Douglas, Calatrava, Seuntjens y De Miguel.

Arbitro: Moreno Aragón (comité madrileño).

Estadio: Municipal de El Plantío.

Hora: 17:00. EFE

