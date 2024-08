La Junta pide a Espadas que "aclare si está con Andalucía o con Sánchez" antes de cualquier reunión por la financiación

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha emplazado este viernes al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a que, antes de mantener "cualquier contacto" con el Gobierno andaluz acerca de la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, "aclare cuál es su posición, si está con Andalucía o con (Pedro) Sánchez". Así lo ha manifestado el consejero en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al hilo del anuncio que realizaba esta semana Juan Espadas acerca de que pedirá por carta una reunión al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para "acordar" una propuesta de financiación autonómica que parta de la fijada en 2018 en el Parlamento andaluz. Antonio Sanz se ha referido a esta cuestión al hilo del acuerdo firmado entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, que contempla una "financiación singular" para la administración catalana. El consejero ha insistido en opinar que lo "firmado" en ese acuerdo con el aval del Gobierno de Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera, la socialista andaluza María Jesús Montero, supone "el mayor robo económico a Andalucía", porque "supone cerrar un acuerdo privilegiado para una comunidad autónoma frente a otras". En esa línea, ha denunciado que "el café para todos" del que se habló cuando se conformó el Estado de las autonomías en España "ha quedado en que la señora Montero, que encima es andaluza y que decía antes --como consejera de Hacienda-- lo contrario de lo que ahora dice, le ofrece champán para Cataluña y los demás nos quedamos con café". "Así de claro", ha sentenciado el consejero, quien ha incidido en señalar que si Andalucía ya "perdía como consecuencia del sistema de financiación actual, cerrado en su momento" por el entonces presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero "con el nacionalismo radical, 1.500 millones de euros al año, ahora vamos a perder mucho más como consecuencia de este privilegio para Cataluña, que va en detrimento del resto de comunidades autónomas". De esta manera, Antonio Sanz ha insistido en denunciar que "es un robo a Andalucía sin precedentes" que tiene como "responsable" a María Jesús Montero y al PSOE, que "ha decidido traicionar a Andalucía". Además, ha incidido en su "sensación" de que al Gobierno de Sánchez "le molesta que Andalucía progrese y avance" con un ejecutivo del PP-A, "y por eso nos ponen frenos". En esa línea, Antonio Sanz ha aseverado que el PSOE y su vicesecretaria general, María Jesús Montero, "deberían elegir" entre "defender a Sánchez o defender a Andalucía, porque defender a Sánchez es incompatible hoy con defender Andalucía", y para "defender a Andalucía" sólo hay "un camino", que es "romper con Sánchez y votar en contra de esta reforma en el Congreso de los Diputados", según ha sentenciado. "De otra manera no se puede resolver lo que significa un mazazo económico sin precedentes en nuestra comunidad autónoma como puede ser este acuerdo" contra el que Andalucía "va a luchar con todas" sus "armas políticas, institucionales y jurídicas", y que además "debería tener una respuesta unánime del pueblo andaluz y de todas las fuerzas políticas", según ha advertido. Sobre la propuesta de reunión planteada por Espadas con Moreno, el consejero de la Presidencia ha señalado que el Ejecutivo andaluz mantiene "un diálogo permanente y abierto" con la oposición, pero ha apostillado que lo que tendría "primero" que hacer el secretario general del PSOE-A es "plantarse ante Sánchez" para defender Andalucía. El consejero se ha preguntado "qué busca" Juan Espadas con esa reunión, y ha añadido que "si va a venir diciendo que rompe con Sánchez, bienvenido sea, pero lo demás será una traición a nuestra tierra", según ha considerado antes de agregar que la petición de reunión del líder socialista con el presidente de la Junta "tiene muy poca credibilidad", y solamente podría venir basada "previamente en romper con Sánchez y plantarse ante este atropello económico sin precedentes a Andalucía". UN NUEVO CURSO POLÍTICO "APASIONANTE" Por otro lado, el consejero de la Presidencia ha calificado de "apasionante" el nuevo curso político 2024-2025 que ahora comienza, ya que, según ha subrayado, Andalucía camina "por una senda de crecimiento y de avance muy importante desde el punto de vista económico y social". "La vía andaluza está funcionando, está haciendo avanzar Andalucía desde la moderación, desde la estabilidad, desde la seguridad jurídica, y las reformas que estamos poniendo en marcha están dando su fruto", ha defendido en esa línea Antonio Sanz. El consejero ha aludido a las reformas emprendidas por la Junta en materia de simplificación administrativa, así como para que la Formación Profesional (FP) sea "a partir del 2025 dual en todos los grados y cursos", y el trabajo ya en marcha para aprobar la nueva Ley de Vivienda de Andalucía. Además, la Junta quiere "seguir desarrollando políticas económicas y, especialmente, en favor del empleo", según ha abundado el consejero, que al respecto ha citado el plan de empleo juvenil anunciado por la consejería del ramo, o el "nuevo plan industrial, con 1.800 millones, que está permitiendo que Andalucía esté creciendo desde el punto de vista industrial más que nunca". También ha señalado que "el déficit hídrico y la sequía forman parte de otra de las grandes prioridades" en las que se van a "volcar" desde la Junta, además de en "la mejora de los servicios públicos", y al respecto ha aludido al "impulso" que va a tener la sanidad pública con el "nuevo equipo de la Consejería de Salud" que ahora dirige Rocío Hernández, del que ha confiado que dará "resultados". Por otro lado, el consejero ha subrayado que el nuevo curso político estará también "muy marcado por los ataques y los agravios que Andalucía está sufriendo como consecuencia de la política del Gobierno de Sánchez", que "va a pasar a la Historia como el presidente más anti andaluz", según ha insistido en denunciar antes de aludir a los "gravísimos problemas en materia ferroviaria" y de "abandono de las infraestructuras que no se cumplen en Andalucía" porque "no se hacen las inversiones que se tienen que hacer" por parte del Estado. Finalmente, en materia de financiación autonómica, el consejero ha reiterado que la Junta va a "batallar" para lograr un mejor sistema con iniciativas como la solicitud de una Conferencia de Presidentes que ya se ha pedido "seis veces en siete meses", y para cuya convocatoria la Junta ha acudido "a los tribunales", y también la reclamación de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "para abordar toda la situación de financiación de las comunidades autónomas y el privilegio que pretenden otorgarle a Cataluña frente al resto de comunidades autónomas", según ha zanjado.

