El PSOE emplaza a los socios de investidura a estar "a la altura" para aprobar los Presupuestos Generales de 2025

El secretario general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha abogado este jueves por que los grupos políticos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras las últimas elecciones generales de 2023 estén "a altura" y posibiliten la aprobación en las Cortes Generales del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año 2025. En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Juan Espadas ha defendido sobre dicho proyecto de ley de Presupuestos que el Gobierno tiene la "responsabilidad" de presentarlo, y "va a trabajar y va a enseñar un proyecto de Presupuesto bueno para nuestro país, para mantener las políticas públicas que necesitan los españoles, los servicios públicos que hay que garantizar". "A partir de ahí, la responsabilidad estará en las Cortes, en el Congreso", donde "los diputados de cada uno de los grupos deberán ver si anteponen intereses partidarios o estrategias partidistas", o piensan "en el interés general de España, y negocian, como es lógico y legítimo también, con el Gobierno, con el Grupo Parlamentario Socialista, pues posibles efectos enmiendas" al proyecto de cuentas públicas "para que al final podamos tener unos Presupuestos", ha añadido Juan Espadas. El portavoz del PSOE en el Senado ha dicho confiar en que los grupos políticos representados en el Congreso están "para velar por el interés general y no exclusivamente con intereses" partidarios sobre "cómo combatir al Gobierno o cómo tumbar cualquier iniciativa legislativa, y más una" como la de los Presupuestos del Estado, con "el alcance que tienen", según ha subrayado. Juan Espadas ha sostenido también que el Gobierno "por supuesto que está haciendo su parte y lleva tiempo trabajando" en el proyecto de Presupuestos para 2025, y "va a seguir haciéndolo para llegar a acuerdos", teniendo a "la mayoría que sustenta el Gobierno progresista" como "el principal interlocutor" para ello, "porque entendemos que cuando se apoyó la investidura del presidente Sánchez fue para que gobernara y, por tanto, para que presentara presupuestos y los sacara adelante", ha añadido. En esa línea, ha defendido que, "si se quiere ser coherente, aquellos grupos políticos que apoyaron la investidura y que tienen acuerdos firmados con el PSOE" deben tener en cuenta que "para poder hacer posibles" dichos compromisos "hace falta tener Presupuestos" y "avanzar en la concreción de eso en datos económicos y en partidas y créditos". Espadas ha remarcado así que los socialistas van a "seguir trabajando más allá del ruido que genera permanentemente" el PP o "algunas terminales mediáticas que dan por amortizada esta legislatura". "No va a ser así, hay mucha tarea por delante", ha apostillado el dirigente socialista. SOBRE JUNTS Preguntado por el papel que espera de Junts per Catalunya, que también apoyó la investidura de Sánchez, Juan Espadas ha señalado que el partido de Carles Puigdemont "decidirá qué quiere hacer", y en todo caso ha recordado que "tiene un acuerdo firmado" con los socialistas "para seguir sacando adelante cuestiones importantes para este país". "Cada partido debe decidir qué rumbo toma y cuál es su papel en el Congreso", ha añadido Juan Espadas, que ha mantenido que en las Cortes se está "para pensar en el interés general, más allá de la discrepancia puntual, de la estrategia y de la situación interna de cada partido en cada momento", y "si hay acuerdos firmados para continuar adelante en esta legislatura, de lo que se trata es de concretarlo en unos Presupuestos", y él espera "que todo el mundo esté a la altura". LA "COHERENCIA POLÍTICA" DE ÁBALOS Por otro lado, al secretario general del PSOE-A le han preguntado por las recientes declaraciones del exsecretario de Organización del PSOE y actual diputado del Grupo Mixto del Congreso José Luis Ábalos sobre que a partir de ahora "estudiará en cada caso su voto" a las distintas iniciativas que se debatan en el Congreso, tras la auditoría del Ministerio de Transportes sobre el llamado 'caso Koldo', en la que se le achaca una orden para duplicar la compra de mascarillas a la trama de su entonces asesor. Juan Espadas ha dicho que no quería "entrar en hacer declaraciones o contra declaraciones" respecto a la "opinión" que el que fuera compañero suyo de partido "ha manifestado legítimamente", si bien ha agregado que está "absolutamente convencido" de que el que fuera secretario de Organización del PSOE va a tener en cuenta, "cada vez que tenga que votar" en el Congreso, "el interés general de los españoles". Juan Espadas ha agregado así que no tiene la "menor duda" sobre la "coherencia política" de Ábalos respecto al "programa electoral con el que se presentó para ser diputado socialista en el Congreso".

Compartir nota: Guardar Nuevo