Madrid critica que Puente tire "balones fuera" ante el "caos ferroviario" y le exige que se ponga a "gestionar"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tire "balones fuera" ante el "caos ferroviario" y le ha exigido que se ponga a "gestionar". En declaraciones a los periodistas, tras la firma un convenio con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, en la Real Casa de Postas, García Martín ha sostenido que el ministro "no dio ninguna explicación" durante su comparecencia la semana pasada en el Senado. A su parecer, además de no dar "ninguna explicación", intentó culpar "a otros" de la situación. "El ministro Puente nunca tiene la culpa del caos ferroviario. El Ministerio que dirige parece que no tiene nada que ver con la gestión ni de las Cercanías, ni de los trenes de larga y media distancia, ni con los trenes de alta velocidad", ha censurado. García Martín considera que lo que se vio en las Cortes es "la nada en la gestión y la nada en la explicación". "Lo que tiene que hacer primero es explicar pero ,lo más importante y lo que esperan los ciudadanos, es que se pongan a gestionar y a invertir en Madrid", ha señalado, al tiempo que ha insistido en que se ponga en marcha el Plan de Cercanías que estaba dotado con más de 5.000 millones que pretendía impulsar el PP.

Compartir nota: Guardar Nuevo