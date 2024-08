PP exige claridad a Montero sobre el concierto catalán y le critica por no haber comparecido en las Cortes motu proprio

El portavoz de la dirección del PP, Borja Sémper, ha reclamado este viernes al Gobierno claridad sobre la financiación singular de Cataluña, al tiempo que ha criticado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por no haber comparecido en las Cortes motu propio. Los 'populares' tienen ya registrada la comparecencia de Montero en el Congreso y en el Senado para que dé detalles sobre la financiación singular, acordada por el PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa. Y este viernes ha sido Junts quien también ha pedido la comparecencia de Montero y la del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el Congreso para dar cuenta sobre esta financiación singular, que según la ministra no supone un concierto económico como el vasco ni es una reforma al uso de la financiación autonómica. Estas palabras molestaron a ERC, que sí lo ve como un concierto. La formación catalana avisó de que retirará su apoyo al Gobierno si no cumple lo pactado. ¿QUIÉN MIENTE, ERC O EL GOBIERNO? En declaraciones a los medios de comunicación en la sede del PP, Sémper se ha preguntado "quién miente", si ERC o el Gobierno, o si "se mienten entre ellos". "Hoy no sabemos exactamente qué opinan y qué van a hacer unos y otros", ha ahondado. "Hay un texto escrito que unos y otros, ERC y el Gobierno, interpretan de forma diferente, y un día unos ministros dicen una cosa sobre ese texto escrito y otro día dicen otra", ha dicho, antes de criticar que esta situación le parece "una vergüenza". El también vicesecretario de Cultura 'popular' ha indicado que la financiación autonómica "es una materia extraordinariamente sensible" que impacta en "los servicios públicos de todos los españoles". "Estamos hablando de la cohesión, la igualdad de todos los españoles ante la ley y ante la Agencia Tributaria", ha señalado.

