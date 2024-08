Gamarra denuncia en Bilbao que las fiestas, que "deben ser de todos", se usen para la "causa" de los presos de ETA

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha lamentado que en las fiestas de localidades como Bilbao se sigan viendo mensajes de apoyo a los presos de ETA y, en este sentido, ha reivindicado que "las fiestas deben ser de todos" y no se deben "utilizar políticamente para causas que no deben tener respaldo social". Gamarra se ha desplazado este jueves a Bilbao, donde ha visitado, junto con el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, y otros dirigentes de la formación en Euskadi, la txosna Kaioak, instalada por los populares con motivo de la Aste Nagusia bilbaína. Tanto Gamarra como De Andrés han destacado la importancia de la presencia del PP en las fiestas de Bilbao, con la instalación de nuevo de la txosna que, en palabras del presidente del PP vasco, da "la oportunidad de estar en la fiesta, en la calle, con la gente, de hablar con todo el que se acerque por aquí y de escuchar" a los ciudadanos. Por su parte, la secretaria general del PP ha incidido en que las fiestas de Bilbao son, para su formación, "un escenario de convivencia y de encuentro", en el que "las reivindicaciones políticas no busquen seguir apoyando, en este caso por ejemplo, a presos condenados por terrorismo" como, según ha lamentado, "todavía se ve en algunas fiestas como es la de Bilbao". Tras censurar "esas actitudes que son minoritarias", ha defendido que las fiestas de Bilbao deben ser "las fiestas de todos" y, por tanto, no se deben "utilizar políticamente, además, para causas que evidentemente no deben tener respaldo social".

