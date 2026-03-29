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Condenado a tres años y medio de prisión por agredir sexualmente a su sobrina de 9 años

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Málaga, 29 mar (EFE).- La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a tres años y medio de prisión a un hombre por agredir sexualmente a su sobrina de 9 años en una vivienda familiar ubicada en la provincia de Málaga.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, se condena al acusado por un delito de agresión sexual sobre una persona menor de 16 años y, además de la pena de cárcel, se le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante siete años.

También se le impone la medida de libertad vigilada por un plazo de cinco años y a indemnizar a la víctima con 8.000 euros.

El Tribunal admite que el procesado tiene una alteración, que no anulación, de sus funciones intelectivas y cognitivas y del juicio de la realidad, por lo que se le aplica una circunstancia que modifica la pena de alteración psíquica.

En los hechos probados se señala que la agresión ocurrió un día indeterminado de julio de 2018, cuando el acusado siguió a su sobrina al interior del cuarto en donde se estaba cambiando y, una vez dentro, le tapó la boca y la agredió sexualmente.

Tras ello, el acusado salió corriendo y abandonó la casa de campo en su coche.

En la resolución judicial se indica que la menor sufre problemas de sueño, irritación y malestar hacia los demás. EFE

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