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Doñate defiende que la memoria "no es para pedir cuentas ni venganzas", sino para "sanar"

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Naiare Rodríguez Pérez

Zaragoza, 29 mar (EFE).- La periodista y escritora Mavi Doñate, que presentó este viernes en Zaragoza su libro 'Cuéntame el olvido', reconoce que abrir el diario de su abuelo, encarcelado durante la dictadura franquista, ha sido "una forma de sanar una historia familiar y de evitar que caiga en el olvido" este periodo de la historia, sobre el que "no se trata de pedir cuentas ni de venganzas".

Doñate (Zaragoza, 1971), quien asegura en una entrevista a EFE que durante años guardó ese cuaderno sin atreverse a leerlo en profundidad, explica que no fue hasta 2021, cuando residía en París, cuando se sintió preparada para afrontar un relato que califica de "durísimo" y que le llevó a plantearse la necesidad de compartirlo.

La autora precisa que el diario le acompañó durante décadas, desde su casa familiar hasta sus distintas etapas profesionales en el extranjero, y que fue el contacto en París con descendientes de exiliados republicanos, "orgullosos de su historia y con ella muy interiorizada", lo que le impulsó a leerlo con detenimiento.

"Cuando lo abrí de verdad, frase a frase, me arañaba por dentro, pero entendí que era una historia que necesitaba contar", señala.

Doñate afirma que la lectura detallada del diario le generó numerosas preguntas sobre lo ocurrido y sobre cómo esa historia había impactado también en otras familias de su entorno, sobre todo en las de quienes denunciaron a su abuelo, lo que derivó en su encarcelamiento tras un juicio sumarísimo.

La periodista asegura que el libro nace con la doble intención de "sanar un trauma familiar" y contribuir a la memoria colectiva, al tiempo que busca "vencer el silencio" que, según recuerda, marcó durante décadas a muchas familias tras la Guerra Civil.

"Ese silencio pudo ser necesario en la Transición para avanzar, pero ahora me pregunto si sigue siéndolo o si tiene más efectos negativos que positivos", reflexiona.

En este sentido, defiende que recuperar estos testimonios no supone reabrir heridas, sino cerrarlas, al considerar que "para poder avanzar hay que saber lo que pasó".

A su juicio, conocer el pasado permite a muchas familias completar un duelo pendiente, aunque alerta del riesgo de utilizar la memoria histórica con fines partidistas y subraya que "no se trata de pedir cuentas ni de venganzas, sino de aprender para que no vuelva a ocurrir".

Doñate resalta que ha encarado la obra desde una perspectiva periodística, basada en la documentación y en los testimonios, y que ha tratado de contener la carga emocional para no condicionar al lector.

"He intentado mantener la actitud del periodista, incluso cuando lo que estaba contando era terrible, para que cada lector saque sus propias conclusiones", relata.

Además, precisa que, a medida que avanzaba en la escritura, la implicación emocional creció, aunque realizó "un ejercicio consciente" para no caer en el exceso de sentimentalismo ni guiar "en exceso" la interpretación del relato.

Por otro lado, destaca la capacidad de perdón de su abuelo, quien, tal y como detalla, dejó escrito que perdonaba incluso a quienes le denunciaron, entre ellos, un familiar.

"Entendía que el odio no lleva a ninguna parte y que no podía construir su vida con rencor", remarca Doñate, quien añade que incluso quienes actuaron con mayor dureza "fueron también, en cierta medida, víctimas de un sistema y de un momento histórico".

Asimismo, Doñate indica que la principal enseñanza que extrae de esta historia es la necesidad de mirar hacia el futuro sin renunciar al pasado.

"Por muy mal que te lo hayan hecho pasar, tienes que permitirte ser feliz, seguir adelante y transformar el sufrimiento en algo que ayude a no repetir los errores", concluye. EFE

nrp/mds/jmj

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