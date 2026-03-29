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Irene Pujadas, novelista: "Me interesa el humor que te pone un espejo delante de la cara"

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David Álvarez

Girona, 29 mar (EFE).- La catalana Irene Pujadas, ganadora del premio Finestres con su primera novela, 'L'intrusa' (L'Altra Editorial), señala sobre su particular estilo que le interesa "el humor que te pone un espejo delante de la cara", especialmente en un momento histórico como el actual, que ve inmerso en la incongruencia.

En una entrevista con EFE con motivo de su participación en Girona en el festival MOT de literatura, Pujadas, cuya obra ya circula en castellano por España y Latinoamérica de la mano de H&O y Almadía, explica que trata "temas de fondo, densos, serios y poco amables", pero que la sonrisa le permite abrir brechas en la realidad para acercarse al lector.

Le pasa en 'L'intrusa' y también le sucedió en 'Els desperfectes', otro libro premiado, en aquel caso con el Documenta y el Ciutat de Barcelona, aunque ella insiste en que rehuye el "humor de brocha gorda" y en que apuesta más por el absurdo.

A través de él se permite decir "ciertas verdades" y acercarse a la realidad desde la ficción, una temática esta sobre la que reflexiona el director Pedro Almodóvar en su última película, 'Amarga Navidad'.

Al respecto de las cuestiones que plantea Almodóvar, Irene Pujadas reconoce que es "inevitable" incorporar a la obra circunstancias del mundo que rodea al autor. "Porque estás escribiendo y eres una persona en un contexto, coges cosas que has ido viendo", explica.

Sin embargo, se describe como una mujer "bastante pudorosa" con su vida, reservada y que, en consecuencia, tiende a disfrazarlo todo para evitar referencias claras.

"No hay personajes en mis relatos que estén basados en alguien que conozca. Aunque inconscientemente vas cogiendo rasgos de carácter de tu alrededor, porque siempre hay un origen, me interesa la ficción y la imaginación, así que puedes incorporar algo como un sentimiento de un amigo, pero después lo conviertes en otra cosa", detalla.

Se siente más cerca del género del cuento que del de la novela, y le ayudó a dar el salto que cada capítulo de 'L'intrusa' lo imaginaba como un pequeño relato.

"El libro va de una mujer que viaja dentro suyo y lo hace por los países que hay en su interior. Es un viaje de aventuras", lo que enlaza con la temática del MOT de este año.

De los premios obtenidos, admite que le han ido "muy bien" y elogia a los jurados, formados por gente a la que admira en el ámbito de la literatura, aunque reconoce que hay galardones que "generan sospechas".

En catalán le han favorecido las críticas y el recibimiento por parte del público, pero todavía le faltan cifras de cómo va el libro en castellano, a pesar de que intuye que se repite la buena acogida por las invitaciones que recibe para presentarlo.

A México pudo ir con la feria de Guadalajara y, en Girona, ha dispuesto de otra oportunidad de ponerse frente de los lectores, una dinámica experimentada con clubes de lectura y, a partir de ahora, como docente de la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès.

Apunta que, aunque la literatura se consume en solitario, proliferan esos espacios para comentar los libros, en los que cobran protagonismo actualmente los jóvenes.

Le gusta en todo caso participar en el MOT, "un festival que cada año escoge un tema central, esta vez los viajes, y que está muy bien comisariado", en esta ocasión por Eva Vàzquez. EFE

(Foto)

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