Montero urge a Feijóo a explicar "por qué con dinero de los gallegos se favoreció a empresas donde trabajaba su familia"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha urgido este miércoles al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a "explicar por qué con el dinero público de los gallegos", en su etapa como presidente de la Xunta de Galicia, "se ha estado favoreciendo a empresas donde trabajaba su familia". "Lo tiene que explicar urgentemente, porque no se puede estar permanentemente inventando cosas, mentiras y bulos, y luego no dar ningún tipo de explicación de lo que tiene cada uno en su casa", ha aseverado la también vicesecretaria general del PSOE en una atención a medios durante una visita al Ayuntamiento de Rota (Cádiz). María Jesús Montero ha insistido así en pedir explicaciones al líder del PP después de que desde el PSOE se venga sosteniendo en los últimos días que ha podido existir "trato de favor e incluso revelación de información privilegiada" de la Xunta de Galicia con la hermana de Feijóo, que dirige la empresa Eulen para la zona del noroeste de España. LA POLÍTICA NO ES EL ENFRENTAMIENTO La vicepresidenta socialista ha defendido que "la política no es el titular fácil, no es el enfrentamiento, no es la confrontación", sino que "es perseguir el bienestar de los ciudadanos, y es el diálogo y la mesura en las declaraciones, y es el reencuentro entre todos los ciudadanos que queremos convivir en un país como España". "Esto es lo que tenemos que perseguir los políticos, y yo sólo escucho del Partido Popular descalificaciones, insultos, políticas que se asemejan a la ultraderecha, criminalización de determinados colectivos, y una actitud que, desde luego, hace imposible y que invalida la capacidad de gobierno de un partido que hasta hace poco era un partido de Estado", ha comentado María Jesús Montero en alusión al PP. En esa línea, la 'número dos' del Gobierno y del PSOE ha censurado que, desde que el líder socialista, Pedro Sánchez, preside el Ejecutivo central, el PP "se ha dedicado al acoso y derribo" del dirigente socialista, "utilizando todos los instrumentos y todas las armas que pudieran estar a su alcance", incluidos "los bulos y las mentiras, que son marcas de la casa ya del Partido Popular", y "relatos a medida para intentar justificar lo injustificable", ha concluido denunciando María Jesús Montero.

Compartir nota: Guardar Nuevo