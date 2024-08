Fiscalía pediría nulidad de cambio de sexo del ertzaina que atacó a su mujer si se demuestra que lo hizo con fin ilícito

La Fiscalía pediría la nulidad del cambio de sexo del ertzaina que intentó agredir el pasado 17 de agosto a su pareja con un cuchillo y amenazó con dañar a sus dos hijas, si se demostrara que lo hizo con un fin ilícito para eludir la acusación de violencia de género, algo que de momento no le consta al ministerio público. Según ha explicado a Europa Press el Fiscal provincial de Guipúzcoa, Juan Calparsoro, por ahora al constar la modificación de sexo del agente de la Ertzaintza, y por tanto, ser oficialmente una mujer, solo se le puede acusar de violencia doméstica. En caso de que haya episodios anteriores de violencia sobre su mujer cometidos antes de su cambio de sexo --como parece deducirse de la declaración de la víctima, aunque no había presentado denuncias--, sí se le podría atribuir un delito de violencia género en esos supuestos concretos. Calparsoro ha señalado que, de momento, por el intento de agresión con un cuchillo a su mujer del pasado sábado no se le puede acusar de violencia de género, sino de violencia doméstica, al constar que oficialmente es una mujer. Ese cambio de sexo tendría aplicación a partir de la fecha que es oficial y no tendría efecto retroactivo. Por ello, si hubiera cometido delitos anteriores contra su pareja, sí se le podría imputar violencia de género en esos casos. Juan Calparsoro ha precisado que el ministerio público no investiga si ha podido haber un fraude de Ley para eludir la acusación de violencia de género, con la modificación de sexo, pero sí se tendrá en cuenta para, en caso de que en la investigación se demostrara que el acusado lo hizo "con un fin ilícito", presentar una demanda ante un juez civil con el objetivo de pedir la nulidad de ese cambio de sexo. Según ha apuntado, ahora no les consta que esto haya sido así, y ha subrayado que tampoco es fácil anular el cambio de sexo. En estos momentos, la Fiscalía se está centrando en la investigación del delito y la protección de las víctimas. DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Juan Calparsoro también ha señalado que, aunque la mujer no había presentado denuncias anteriores contra él, de su declaración "se desprende" que "se podrían haber producido" episodios de violencia sobre ella antes. De ser así, pedirían la acumulación de los hechos en un solo procedimiento, aunque será la autoridad judicial la que determine si accede a ello. El ertzaina se encuentra en libertad provisional, con una orden de alejamiento de la víctima. Fuentes cercanas al agente acusado han señalado que este no había comunicado a familiares ni allegados su cambio de sexo, ni había modificado su nombre ni su forma de vestir.

