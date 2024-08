Andalucía se reafirma en su idea de "movilizar" a los andaluces "como en 1977" frente al "trato de favor a Cataluña"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP), ha incidido este lunes en la idea, avanzada la semana pasada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "movilizar" a los andaluces "como en 1977" --cuando hubo movilizaciones en Andalucía para acceder a la autonomía-- frente a lo que considera un "trato de favor" del Gobierno "al independentismo y a Cataluña en detrimento de otras comunidades autónomas" como Andalucía. En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, la consejera portavoz del Gobierno andaluz se ha pronunciado así en relación al pacto alcanzado por el PSC y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, y lo que contempla en relación a la financiación de la comunidad autónoma catalana y la gestión de los impuestos por parte de dicha administración. Carolina España ha insistido en tildar de "auténtica barbaridad" lo pactado entre los socialistas catalanes y Esquerra Republicana, y ha advertido de que "tiene consecuencias jurídicas y económicas", desde la premisa de que es algo que "rompe el principio de igualdad de todos los españoles", propiciando que haya "ciudadanos de primera y de segunda" en España. "Rompe el principio de solidaridad previsto en la Constitución y el principio de progresividad", según ha abundado la consejera andaluza, que al respecto ha defendido que "quien más tiene" debe "pagar más, y las comunidades que tienen menor renta per cápita son las que tienen que recibir más", un principio que "se rompe por completo" con dicho acuerdo para Cataluña y que tiene "consecuencias económicas muy graves", según ha alertado. En esa línea, la consejera ha denunciado que "es un trato de favor que se le está dando al independentismo, a Cataluña, en detrimento del resto de comunidades autónomas, y en especial de Andalucía, que va a ser una de las más perjudicadas" al estar "infrafinanciada desde el año 2009", cuando se aprobó el actual sistema de financiación autonómica por el que la comunidad andaluza recibe "1.522 millones de euros menos que la media cada año", según ha incidido en criticar. La consejera ha censurado también que, mientras que por parte del Gobierno no se aprueba "un fondo transitorio de nivelación" como reclama la Junta que "compense a las cuatro comunidades autónomas infrafinanciadas" con el actual modelo --Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha--, "se firma este acuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana única y exclusivamente para contentar al independentismo, para que apoye la investidura de Salvador Illa". "TENEMOS QUE PARARLO COMO SEA" "Es una auténtica barbaridad que rompe todas las líneas rojas, está rompiendo el modelo de Estado y el consenso constitucional de 1978", por lo que "tenemos que pararlo como sea", porque "no puede ser que haya comunidades autónomas cada vez más ricas y otras cada vez más pobres", ha continuado aseverando la titular andaluza de Hacienda. A la pregunta de qué va a hacer el Gobierno andaluz frente a este acuerdo, la consejera portavoz ha respondido que "utilizaremos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, desde un punto de vista jurídico, porque entendemos que es inconstitucional", y "desde un punto de vista político", presentando "mociones e iniciativas" en ayuntamientos, diputaciones y el Parlamento de Andalucía. "Y desde un punto de vista social, lógicamente, si hay que movilizar a la sociedad andaluza en contra de la ruptura del país, de la ruptura de la igualdad de todos los españoles, pues lo haremos, porque ya lo hicimos en el año 1977 y lo volveremos a hacer si hace falta", ha advertido la portavoz del Gobierno andaluz. En ese punto, Carolina España ha recordado también que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ya ha anunciado que, a primeros de septiembre, habrá una reunión entre los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular para ir viendo los pasos a seguir en este momento". "No puede ser que Andalucía sea una comunidad infrafinanciada, que recibamos 1.500 millones de euros menos que la media cada año, y que además se quieran reducir los recursos para este tipo de comunidades", y "no puede ser que siga habiendo comunidades cada vez más ricas y comunidades cada vez más pobres", ha zanjado la consejera para concluir.

Compartir nota: Guardar Nuevo