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Marco Bezzecchi asegura no estar convencido de que pudiera vencer otra vez

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Redacción deportes, 30 mar (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP, que ha logrado la victoria en todos los grandes premios de esta temporada y en los dos últimos de la anterior, ha asegurado que no lo esperaba pues "para ser completamente honesto, después de ayer no era fácil mantener la concentración".

"Cometí un pequeño error, pero con una grandísima consecuencia y estaba bastante triste", reconoce Bezzecchi, quien señala que "todo el equipo se volcó en mí y estuvo cerca de mí para darme la motivación para continuar empujando y trabajando".

"Estuvimos hasta muy tarde dentro del taller, trabajando en analizar todos los detalles que pudiese mejorar de pilotaje y no me esperaba en absoluto un día como este, pero estoy muy contento de cómo ha ido", reconoce el piloto italiano.

Al principio de la carrera tuvo un 'toque' con el español Pedro Acosta, que explicó así: "ha sido un episodio difícil, pues en esa curva empujaba el viento, he visto que Pedro se iba largo y yo también me he ido un poco largo, intentaba adelantarle en la salida, pero cuando estaba colocando la cabeza en el carenado estaba ya muy cerca y le he tocado".

"Por suerte, no ha habido nada que lamentar, aparte de que me he cargado ese alerón en mi moto, espero no haberle roto nada a él", continuó Bezzecchi.

A pesar de su racha triunfal, Marc Bezzecchi recalca que hay que tener "los pies en el suelo y continuar trabajando, pues esto son sólo números y yo lo que quiero es seguir trabajando en esta línea". EFE

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