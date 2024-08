Reyes Maroto: "Los socialistas siempre defendemos la Constitución y la igualdad de los españoles"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha respondido este jueves a las críticas del alcalde, José Luis Martínez Almeida sobre la intención del voto del grupo socialista en la moción que el Partido Popular presentará en el Consistorio madrileño contra el llamado 'cupo catalán'. "Los socialistas siempre defendemos la Constitución y la igualdad de los españoles". Cada vez que hay una moción del Ayuntamiento donde se pone en cuestión la defensa del interés general, el Grupo Socialista siempre vota a favor, porque consideramos que esa es la forma de hacer una política útil. Desde luego, no vamos a consentir que el Partido Popular nos dé lecciones", ha aseverado. En declaraciones a los medios tras el acto de entrega de las Palomas de Bronce en Casa de la Villa, la portavoz municipal socialista ha señalado que no va a consentir que el PP "dé lecciones", ya que considera que "no han dado explicaciones de lo ocurrido en 2017". "Ahí el independentismo puso unas urnas y consiguió derrotarse", ha explicado. "Lecciones ninguna y si hoy tenemos un Gobierno socialista en Cataluña ha sido gracias al esfuerzo, gracias al compromiso, gracias a que el Partido Socialista ha tenido un proyecto de unión para que Cataluña se integre en este gran país que es España. Madrid no nos va a dar elecciones", ha subrayado. En este sentido, Maroto ha señalado que los líderes del Partido Popular de Madrid deberían poner la política "al servicio de la ciudadanía y de los intereses generales", al igual que las reformas del Gobierno "para defender la cohesión social y territorial". "Bajar impuestos no es la mejor manera de ser solidarios. Cada vez que en Madrid se bajan impuestos en la Comunidad y el Ayuntamiento, al día siguiente hay una llamada al Gobierno de España para que se den más recursos a esa caja que, sin duda, necesita Madrid para prestar los mejores servicios públicos", ha añadido la edil.

