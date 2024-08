El PP carga contra Puente por criticar la actuación de jueces con la Ley de Amnistía: "Menos bravuconadas"

El PP ha reclamado "menos bravuconadas" al ministro de Transportes, Óscar Puente, contra el que ha arremetido por sus críticas a los tribunales que no han aplicado completamente la Ley de Amnistía. Aunque Puente no ha mencionado expresamente a ninguno, entre esos tribunales está el Tribunal Supremo, que ha rechazado perdonar el delito de malversación al considerar que los encausados por el proceso independentista catalán sí obtuvieron un beneficio personal y afectaron los intereses financieros de la Unión Europea. De igual forma, el Tribunal de Cuentas ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al entender que el presunto desvío de fondos para el 1-0 y la acción exterior del 'procés' afecta a los intereses financieros de la UE, por lo que esperará a la respuesta de la corte para resolver si aplica la amnistía. También el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, el juez Joaquín Aguirre, ha rechazado amnistiar a los investigados del 'caso Volhov', en el que se investiga la presunta trama rusa del 'procés'. "Para Óscar Puente es una extravagancia que alguien haga su trabajo, pero debería probarlo. Menos bravuconadas contra los jueces y más horas en el despacho para arreglar los trenes, que es para lo que le pagamos", ha reprochado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press. En la misma línea, el vicesecretario de coordinación Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que Puente "no sabe gestionar su ministerio pero les dice a los jueces cómo aplicar la Ley". "Señor ministro, no se extralimite y ocúpese de lo suyo, que bien... no va", le ha emplazado. Y la vicesecretaria 'popular' de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, ha denunciado "la gravedad de estas declaraciones y el peligro de las mismas", al tiempo que ha acusado al Gobierno de usar al Tribunal Constitucional "para borrar al poder judicial". EXIGEN A PUENTE QUE RECTIFIQUE Y QUE SÁNCHEZ SE PRONUNCIE Por su parte, la vicesecretaria de Organización Territorial, Carmen Fúnez, ha exigido una rectificación inmediata de Puente y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifieste públicamente si comparte la opinión del ministro. "Ese ministro, del caos ferroviario y que sigue jugando al golf, es el que se ha dedicado esta mañana a decirle a los jueces del Tribunal Supremo y a decirle a los jueces del Tribunal Constitucional lo que deben o no deben hacer mientras que él no cumple con sus obligaciones ni un solo minuto de su tiempo", ha censurado en una rueda de prensa. Fúnez ha expresado que lo que el Gobierno de Sánchez pretende es controlar los tribunales, poner la justicia "al servicio de sus intereses, al servicio del mantenimiento de su sillón". PUENTE: LOS TRIBUNALES NO PUEDEN EXTRALIMITARSE Este lunes, el ministro de Transportes ha señalado que "lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretar" la amnistía, "diciendo, por ejemplo, que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal". Puente ha defendido en una entrevista en RNE que el Gobierno "ha hecho lo que podía y lo que debía", añadiendo que ahora es el turno de que los jueces hagan "lo que corresponde, que es interpretar las leyes con arreglo, sobre todo a su tenor literal". "No hay por dónde agarrar" la interpretación de algunos tribunales, ha expresado. "Lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una Ley de Amnistía que es clara, que es terminante y que debería haber puesto punto y final a la cuestión judicial" del 'procés', ha indicado, tras proclamara que espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie.

