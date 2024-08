Bendodo pide a los españoles que "no se engañen": "En Cataluña sigue habiendo un presidente independentista"

El vicesecretario de coordinación Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido a los españoles que "no se engañen", ya que en "Cataluña sigue habiendo un presidente independentista, porque es lo mismo ser independentista que ceder ante el chantaje de los independentistas". "Si haces lo mismo que los independentistas, te conviertes en un independentista más" y es lo que Salvador Illa "está haciendo, ya está anunciando, y ha hecho hasta ahora para conseguir llegar a sentarse en el sillón del Gobierno de Cataluña". Así lo ha señalado en un acto en Marbella (Málaga) junto con la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, y la presidenta local y alcaldesa del municipio de Marbella, Ángeles Muñoz. También Bendodo ha advertido de la "presunta connivencia y complicidad del Gobierno de España para dejar a Puigdemont humillar una vez más al Estado de Derecho" para "comprar el sillón de Salvador Illa". Por otro lado, ha sostenido que "tanto la Presidencia de Sánchez como la de Salvador Illa están manchadas por el mercantilismo y por el chantaje": "Illa es presidente de la Generalitat y es presidente independentista porque está haciendo exactamente lo que le pide el conjunto del independentismo". En este punto, ha señalado que el socialismo "no puede ser cómplice de este gran disparate", por lo que ha hecho un llamamiento de los que dicen hasta aquí hemos llegado, que den un paso y digan hasta aquí", que "sea de verdad". Así, ha animado a los presidentes autonómicos del PSOE a "pasar de las palabras a los hechos", pidiendo a sus diputados coherencia en sus votaciones en el Congreso "o serán parte del daño que está haciendo Sánchez al país, al Estado y al propio PSOE". Por último, Bendodo ha insistido en que lo que no puede ser es que todos los españoles paguen de su bolsillo para que Sánchez "consiga el Gobierno de Cataluña y siga sentado en el sillón de la Moncloa", ha concluido. Por su parte, el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha indicado en un mensaje en su red social X este sábado que "Illa será un presidente de prestado, como Sánchez". "Hoy es un mal día para España porque en Cataluña seguirán gobernando la mentira, el cálculo electoral, el frentismo y el independentismo a través de persona interpuesta. Illa será un presidente de prestado. Como Sánchez", ha publicado Tellado.

