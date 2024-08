Mossos siguen buscando a Puigdemont al no dar crédito a la "desinformación" de su entorno

Barcelona, 9 ago (EFE).- Los Mossos d'Esquadra siguen buscando al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, porque no dan crédito a la "desinformación" de las personas que su entorno que aseguran que ya está fuera de España, según el comisario jefe de la policía catalana, Eduard Sallent.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha explicado hoy viernes que Puigdemont, tras fugarse ayer después de una breve aparición en un acto en Barcelona, ha regresado ya a su residencia de Waterloo (Bélgica).

En una rueda de prensa, Sallent ha afirmado que no tienen "ningún elemento objetivo" que confirme que Puigdemont esté ya fuera de España, ya que no dan "crédito" a la "desinformación" por parte de las personas que le acompañaron en su fuga. "Hasta que no tengamos la evidencia de que está fuera del alcance de nuestras competencias, le seguiremos buscando para dar cumplimiento a la orden de detención", ha indicado. EFE

rg-jf/mg/mcm

(Foto) (Vídeo)