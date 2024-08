ERC pide la comparecencia de Marlaska en el Congreso para responder por el acuerdo entre el SUP y 'Desokupa'

Esquerra Republicana (ERC) ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para explicar la posición del Gobierno ante el acuerdo firmado entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y 'Desokupa' para la formación en defensa personal de 30.000 agentes de policía. Tras conocerse este acuerdo este domingo, Interior anunció que estudiará la apertura de un expediente para analizar la "posible impugnación" del convenio en caso de que se concluya que "conculca los valores democráticos". En un comunicado, Interior quiso dejar claro que la formación que pueda impartir 'Desokupa' "no es homologable ni baremable" y que no cuenta con el respaldo de la Dirección General de la Policía. En este contexto, recalcó que la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional es la que dirige la formación para el ingreso, la promoción y la especialización de los miembros de la Policía Nacional en sus diferentes sedes. Asimismo, el departamento que dirige Grande Marlaska recalcó que cualquier formación externa, aún cuando no esté reglada y carezca de valor académico, debe respetar "plenamente los valores democráticos y los principios constitucionales, como única forma de realizar la acción policial garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos".

