El PP no descarta citar a Sánchez en septiembre en la comisión del Senado por el caso de Begoña Gómez

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha abierto este martes la posibilidad de que los 'populares' citen en septiembre al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre la trama 'Koldo' que también abarca los asuntos que afectan a su esposa, Begoña Gómez. En declaraciones a esRadio, que ha recogido Europa Press, la dirigente del PP ha confirmado la solicitud de la comparecencia ya presentada, además de insistir que desde su formación van a denunciar y utilizar "todos los instrumentos legítimos que tenemos, tanto políticos, legislativos, como judiciales, para que se esclarezca toda la corrupción que acecha tanto al entorno personal del presidente", tanto de su esposa como su hermano. "No vamos a parar, tenemos que saber la verdad", ha exigido Montserrat, que ha reclamado a Pedro Sánchez que si "no hay ningún tipo de problema" de corrupción, como así lo expuso en las cartas a la ciudadanía, "que dé la cara". QUE SE EXPLIQUE ANTE LAS CORTES "Si Sánchez no tiene ningún problema y tan tranquilo está, pues que lo explique, donde lo tiene que explicar, que es ante las Cortes, que es donde recae la soberanía nacional", ha defendido la portavoz europea del PP. La comisión del Senado impulsada por el PP para investigar las ramificaciones del 'caso Koldo' paró su actividad hasta septiembre después de 20 interrogatorios y con la previsión de que comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el verano, aunque aún falta por definir la fecha concreta. Preguntada por si el PP presentará una moción de censura, después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, se abriera a apoyarla siempre que implique la convocatoria inmediata de comicios y, sobre todo, no tenga como contrapartida ninguna "cesión" a formaciones independentistas o nacionalistas, Montserrat ha insistido en que el presidente convoque elecciones. ¿MOCIÓN DE CENSURA? ELECCIONES "Lo que necesita Pedro Sánchez es hacer una tercera cartita diciéndole a los españoles que disuelvan las Cortes y que convoca elecciones ya. ¿Por qué? Porque tenemos a un Gobierno débil, acechado y rodeado por la corrupción", ha subrayado. La dirigente del PP también ha dado la legislatura "completamente finalizada" y con un Ejecutivo "completamente roto" que, a su juicio, "es incapaz de aprobar ninguna ley en beneficio de los españoles". "La única ley que se ha aprobado es la infame ley de amnistía que rompe con la igualdad de todos los españoles y que da privilegios a pocos y que aquellos que fueron los que hicieron un golpe al Estado se les borran los delitos. Esto es lo único que ha hecho Sánchez en esta legislatura", ha remachado.

