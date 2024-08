PP y PSOE se unen en Extremadura para rechazar que la región se pueda ver perjudicada por el concierto catalán

Los grupos parlamentarios del PP, el PSOE y Unidas por Extremadura en la Asamblea han pedido que la voz de la región sea escuchada en materia de financiación autonómica, además de mostrar su rechazo ante la posibilidad de que la región pueda verse perjudicada. Así, el diputado del PP Hipólito Pacheco ha criticado que el futuro de los españoles y extremeños esté en manos de "8.000 personas independentistas catalanas" y ha avanzado que tanto la presidenta de la Junta, María Guardiola, como el PP de Extremadura lucharán "hasta el último momento para que ese pacto no se lleve a cabo". "Se trata de romper la Constitución Española, de romper el principio básico de solidaridad entre todas las comunidades autónomas y significaría un retraso aún mayor de ciertas comunidades autónomas respecto a Cataluña, que es una comunidad autónoma privilegiada durante décadas", ha afirmado. También, y sobre la petición del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, de que Pedro Sánchez convocase el Consejo de Política Federal, ha pedido "más hechos y menos palabras" y ha exigido que, en su opinión, lo que tiene que hacer el líder de los socialistas extremeños es indicar a sus diputados que voten en contra de este asunto cuando llegue al Congreso. Por su parte, el diputado del PSOE Juan Ramón Ferreira ha insistido en que el PSOE extremeño estará "enfrente" de cualquier propuesta que ahonde contra la solidaridad fiscal y contra la justicia fiscal en España. Asimismo, y sobre la petición de Gallardo de que se reúna el Consejo de Política Federal del PSOE, ha dicho que se ha hecho para "abordar la política de alianzas en cualquier comunidad autónoma", además de confiar en que "quede claro" que no va a haber ningún cambio en la política fiscal que está basada en "la solidaridad y en la justicia fiscal en las comunidades". Además, ha apuntado que le hace "mucha gracia" escuchar a los portavoces del Partido Popular hablando de solidaridad fiscal cuando, con su reforma, "han roto" dicho principio, además de preguntar cuándo el PP le ha pedido a sus diputados que rompan la disciplina de votos en cuestiones que iban en contra de los intereses de Extremadura. Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha insistido en que todos los acuerdos en torno a la financiación de las comunidades autónomas tienen que darse en un ámbito en el que todas estén representadas, ya que "no es posible hacer una financiación a la carta". De esta forma, Unidas por Extremadura entiende que el PSC y ERC están en un contexto de formar gobiernos pero, como ha dicho, esos acuerdos no pueden implicar la viabilidad económica y el futuro del resto de las comunidades autónomas de España. "En Extremadura somos una región de solo un millón de habitantes, con una extensión enorme y con uno de los productos interiores brutos más bajos de todo el Estado. Entonces, cualquier cambio que se dé en la política de financiación nos afecta directamente y es lógico que demandemos que nuestra voz se escuche allí donde se decida cómo se reparte el dinero", ha aseverado. Los parlamentarios extremeños han hecho estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa en la que han valorado los datos de paro del mes de julio.

