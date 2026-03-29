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Hoy será noticia. Lunes, 30 de marzo

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IGLESIA ABUSOS

Gobierno y Conferencia Episcopal firman hoy el protocolo para indemnizar los abusos sexuales

Madrid (EFE).- El Gobierno y la Conferencia Episcopal firmarán este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, junto al defensor del Pueblo.

A las 11:00 horas está prevista la rúbrica del sistema para reconocer y reparar a las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial, en la sede del Defensor del Pueblo.

PARTIDOS POLÍTICA

Los partidos analizan la actualidad política

Madrid (EFE).- Los partidos analizan este lunes la actualidad política en vísperas de la primera reunión del Consejo de Ministros tras la remodelación del gabinete por la salida de María Jesús Montero y ante unos días de baja actividad por la Semana Santa.

Parón después del cual se prevé que empiece la larga precampaña para las elecciones del 17 de mayo en Andalucía.

INDUSTRIA DEFENSA

Presentación del programa IN + DEF, el nuevo ecosistema de formación e innovación para la industria de defensa

Madrid (EFE).- Los ministros de Defensa, de Industria y Turismo, y de Ciencia, Innovación y Universidades presentan este lunes el programa IN + DEF, el nuevo ecosistema de formación e innovación abierta para la industria de defensa y seguridad.

Así mismo los titulares de estas carteras suscriben un compromiso de colaboración interministerial en este ámbito en un contexto por la tensión en Oriente Medio.

ROSALÍA GIRA

Rosalía arranca en Madrid el tramo español de su gira mundial

Madrid (EFE).- Rosalía arranca este lunes en Madrid el tramo español de su gira mundial después de acaparar todas las miradas y alabanzas con el estreno de su nuevo espectáculo en Francia.

Así, el Movistar Arena de Madrid acogerá hoy el primero de sus cuatro conciertos de presentación del aclamado disco 'Lux', al que seguirán otros cuatro en Barcelona con todas las entradas vendidas.

EL TIEMPO

Temperaturas máximas en alza y lluvias débiles en la vertiente atlántica

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes un aumento de las temperaturas máximas en casi toda la península y Baleares, con precipitaciones débiles en la vertiente atlántica y con cielos que quedarán poco nubosos o despejados en la mitad sur.

Un día más, se esperan rachas muy fuertes de viento en el Ampurdán, los Pirineos, valle del Ebro, Ibérica sur y puntualmente en otras zonas montañosas de la península y en los litorales de Baleares, así como en Canarias, en zonas expuestas.

EFE

plv

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