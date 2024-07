Tudanca lamenta el acoso a Sánchez: "Vox logró de la mano de un juez lo que no hizo en las urnas, entrar en La Moncloa"

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha apoyado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la campaña de "acoso y derribo" que ,a su juicio, sufre, por lo que respalda la querella presentada contra el juez que investiga a su mujer. "Vox consiguió de la mano de un juez lo que no hizo en las urnas, entrar en La Moncloa", ha lamentado. Para Tudanca la situación que vive el presidente es un "ataque a la democracia y al PSOE" por parte de "poderes fácticos que no soportan que en este país siga un gobierno progresista y socialista", al tiempo que ha tildado de "espeluznante" la labor de la "extrema derecha". "En Castilla y León salieron por voluntad propia y un juez los mete en La Moncloa a base de bulos y ataques personales al presidente del Gobierno", ha criticado Tudanca, quien ha culpado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de realizar un ejercicio de "cinismo" al asegurar que Sánchez "se equivocó" por no declarar y dar explicaciones. "Esto lo dice el mismo que tiene a Suárez-Quiñones sentado todavía en el Consejo de Gobierno, a quien escuchamos ofrecer obras a dedo a condenados por la Gürtel, esto confirma el ejercicio de hipocresía y cinismo en el que está instalado el PP", ha zanjado.

