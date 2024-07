Andalucía reclama "recursos" como los ofrecidos a Cataluña con los Rodalies para asumir la gestión de los cercanías

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha reclamado al Gobierno de España "recursos" como los ofrecidos a Cataluña para acercar la gestión de los trenes de cercanías, cuya competencia la Junta ya ha solicitado. "La mantenemos, la hemos solicitado y la solicitamos, pero lógicamente espero que se haga como lo pretenden hacer en Cataluña, con recursos, es decir, con financiación a futuro, pero también para mejorar el presente", ha dicho Sanz a preguntas de los periodistas en Jaén donde ha firmado un convenio para la adecuación del nodo de emprendimiento digital El Banco. El consejero ha puesto el acento en que en Andalucía, "la situación de los trenes es un auténtico desastre", y por lo tanto "tenemos que tener, como se está haciendo con Cataluña, actualización de los medios y en segundo lugar financiación a futuro". "Si nos ofrecen condiciones favorables, desde luego, lo que no vamos a asumir son unas competencias sin recursos, por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a aceptar competencias, pero con recursos, y esa es la condición", ha dicho el consejero. No obstante, ha apuntado que el hecho de que este tema "no esté vinculado a los siete sillones del señor Sánchez" le lleva a dudar de que "traten igual a Cataluña y Andalucía". "A Cataluña le dan los privilegios y a nosotros nos dejan colgados el Gobierno de la Nación y el Gobierno del señor Sánchez, y el Gobierno de los socialistas volverá a dejar colgado a Jaén y a Andalucía", ha concluido Sanz.

