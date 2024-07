Robles preside la toma de posesión del teniente general Francisco Braco como nuevo JEMA

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado su apoyo y el de los 20.000 militares del Ejército del Aire, que a su juicio forman una "gran familia", durante la toma de posesión del teniente general Francisco Braco, hasta ahora jefe del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa (MOPS), como nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), en sustitución del general Javier Salto. "Ahora general, tiene ante sí un reto importante, pero cuenta con la ayuda de los más de 20.000 hombres y mujeres que componen el Ejército del Aire y del Espacio, que son una gran familia", ha dicho la titular de Defensa dirigiéndose al teniente general durante su toma de posesión, según ha informado el Ministerio de Defensa mediante un comunicado. De esta forma, Robles ha mostrado su apoyo al nuevo JEMA y ha destacado que "a todos" los presentes les "une el amor a España y el apostar por valores de tolerancia y solidaridad". Así, ha mantenido que Braco es "un gran profesional y un gran trabajador", virtudes que, según ha dicho, "combina" con la humildad. Por su parte, el nuevo mandatario del Ejército del Aire y del Espacio, ha recalcado que su objetivo es "continuar con la labor realizada por el general Salto" tras agradecer a la ministra la confianza que esta ha depositado en él por su nombramiento. Así, Braco ha manifestado su intención de cumplir propósitos como priorizar la seguridad de todas las áreas; continuar con la renovación de las flotas de aeronaves "para obtener los niveles de operatividad necesarios"; afianzar el adiestramiento militar como fuerza disuasoria; continuar desarrollando el plan de transformación digital; y progresar en el proyecto BACSI (base aérea conectada, sostenible e inteligente). A su vez, su antecesor ha agradecido el apoyo de Robles desde que asumió el cargo en 2017 y el buen hacer de aquellas personas a las que ha dirigido. "Ha sido para mi un honor haber sido vuestro jefe y testigo de excepción de vuestros logros y buen hacer, he sentido vuestro apoyo y calor todos los días, y me he sentido orgulloso de todos y cada uno de vosotros", ha dicho el general Salto a los militares presentes. En el acto de posesión han estado presentes, entre otras autoridades, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Almirante General Teodoro Esteban López Calderón, la Secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce García, la directora del CNI, Esperanza Casteleiro Llamazares, la Subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos Tejada, y el Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), general Amador Enseñat y Berea.

