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Sale a la luz que Sarah Ferguson fue a visitar a Jeffrey Epstein dos veces cuando estaba en prisión: los correos de “la pelirroja” para “tomar una taza de té”

Nuevos correos han destapado los encuentros de la exduquesa de York con el empresario cuando ya había sido declarado culpable de sus delitos

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Sarah Ferguson, en imagen de archivo (REUTERS/Toby Melville)
Sarah Ferguson, en imagen de archivo (REUTERS/Toby Melville)

Unos nuevos correos electrónicos apuntarían a que Sarah Ferguson visitó a Jeffrey Epstein al menos dos veces en 2009 en una oficina de Florida que el financiero utilizaba mientras seguía cumpliendo condena por tráfico sexual, un dato que vuelve a situar bajo escrutinio la relación de la exduquesa de York con el delincuente y el uso de un régimen de salidas que le permitía pasar hasta 12 horas al día fuera de la cárcel.

Según ha revelado The Telegraph, los correos incluidos en los llamados archivos de Epstein sitúan una primera visita en abril de 2009 y una segunda en mayo de ese mismo año en la oficina de la Florida Science Foundation, una empresa ficticia creada por Epstein para justificar su permiso laboral mientras estaba preso en el Palm Beach County Stockade.

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Epstein había sido condenado en junio de 2008 por captar a una menor para la prostitución. Recibió una pena de 18 meses y cumplió 13, dentro de un programa de salidas que le permitía abandonar la prisión seis días a la semana durante un máximo de 12 horas para trabajar desde esa oficina de West Palm Beach, bajo supervisión de agentes. De hecho, las víctimas de Epstein han sostenido que también fueron abusadas en la sede de esa supuesta fundación mientras él debía estar encarcelado.

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Fuente: Royal Family/Netflix)

Los correos de Sarah Ferguson y Epstein

El primer contacto que desembocó en una visita se produjo el 4 de abril de 2009. En un correo, Ferguson preguntó a Epstein si podía verle durante una escala en Palm Beach para tomar “una taza rápida de té”, y firmó el mensaje con estas palabras: “Con cariño, Sarah la pelirroja”. El financiero le respondió que podía recibirla y le facilitó la dirección de su oficina, que describió como situada a “10 minutos del aeropuerto”. Correos posteriores apuntan a que la reunión giró sobre todo en torno a Mother’s Army, la iniciativa empresarial o benéfica de Ferguson, y a cómo podría obtener ingresos con ella.

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Después de ese encuentro, el empresario le escribió: “Tienes un aspecto estupendo”. Añadió que había leído todo lo que ella le había entregado y le reprochó que había “demasiadas fotos” y “poca sustancia, es decir, números”. El citado medio añade que Epstein le aconsejó cómo lograr un acuerdo de patrocinio de 10 millones de libras y le sugirió implicar a mujeres como Michelle Obama en el proyecto. La exduquesa le respondió con otro mensaje de tono elogioso: “Mi querido amigo Jeffrey, espectacular y especial”.

En ese mismo correo añadió: “Eres una leyenda, y estoy muy orgullosa de ti... Por ser un amigo tan maravilloso”. Otros mensajes de ese periodo indican además que trató de organizar otra visita más a finales de abril, aunque ese tercer encuentro no llegó a producirse por un cambio de planes de viaje. La segunda visita sí se materializó en mayo, cuando Epstein seguía en prisión. Ferguson le escribió: “Voy a Palm Beach para verte el miércoles, aterrizo a las 9:30 de la mañana”.

Sarah Ferguson, en los archivos de Epstein (Reuters)
Sarah Ferguson, en los archivos de Epstein (Reuters)

En el mismo mensaje le pidió: “¿Puede tu brillante conductor recogerme, llevarme hasta ti, grandísimo? ¿Y luego llevarme a Miami? ¡Por favor, con rosas por encima!”. Epstein ordenó a su personal que coordinara la petición. Correos posteriores también sugieren que, en la visita de abril, Ferguson pasó junto a un agente del sheriff para entrar en la oficina, ya que Epstein tenía que permanecer vigilado durante esas salidas diurnas.

Peter Mandelson, en los correos de Epstein

La misma documentación sitúa en ese entorno a Peter Mandelson, que ha mantenido que nunca vio ninguna prueba de conducta delictiva durante el tiempo que pasó con él. Durante la semana de una de las visitas de Ferguson, el entonces secretario de Empresa británico llamó a Epstein desde Londres a la oficina de Palm Beach, según ha informado The Telegraph.

En esa conversación le dijo que “aquí todo sigue políticamente tumultuoso”, en plena resaca del escándalo de los gastos parlamentarios de 2009. Al mes siguiente, Mandelson realizó además una videollamada a la misma oficina de la Florida Science Foundation mientras se alojaba en la casa adosada de Epstein en Nueva York. Esa videollamada se produjo cuatro semanas antes de la puesta en libertad formal del financiero.

Sarah Ferguson, en imagen de archivo (Europa Press)
Sarah Ferguson, en imagen de archivo (Europa Press)

Por otro lado, una portavoz de Ferguson ya había declarado a la BBC que la exduquesa de York lamenta su relación con Epstein y que sus primeros pensamientos están con las víctimas. La representante dijo: “Como muchas personas, cayó en sus mentiras. En cuanto fue consciente del alcance de las acusaciones, no solo cortó el contacto, sino que lo condenó públicamente, hasta el punto de que él amenazó con demandarla por difamación por asociarlo con la pederastia”.

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