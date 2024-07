Rovira (ERC) pide a Sánchez llegar "hasta el final" y ve pendiente la quita del FLA

La secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la garantía de que llegará "hasta el final" y recuerda que queda pendiente la quita de 15.000 millones de la deuda de la Generalitat del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). "Si Sánchez cumple significa que nosotros podemos volver a garantizar que cualquier acuerdo al que nosotros lleguemos con el PSC y el PSOE se cumplirá. Hay acuerdos pendientes que son muy importantes, no sólo para ERC, sino para el país, como el traspaso de Rodalies. Quedará también pendiente la quita de la deuda de la Generalitat del FLA", ha destacado en una entrevista en El Periódico recogida por Europa Press. Sobre la quita del FLA, ha explicado que están trabajando en esta cuestión y ha añadido que conviene lograr un compromiso de cumplimiento de este acuerdo "no porque sea una capricho de ERC sino porque es imprescindible para el país". MÁS CUMPLIMIENTOS Tras asegurar que reclaman a Sánchez que ponga al día todos los acuerdos alcanzados hasta ahora, ha vaticinado que esta semana se verán más cumplimientos: "A partir de aquí, ahora podemos volver a tener cierto entendimiento". "Era imprescindible que las cosas empezaran a moverse", ha añadido Rovira el mismo día en que el presidente del Gobierno se reunirá con el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, en Barcelona y posteriormente firmarán el convenio de traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Catalunya. Al preguntársele si esta reunión se puede interpretar como un gesto para allanar la investidura del primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que "es una señal en este sentido". "Se están cumpliendo los acuerdos pendientes y se hace de manera presencial. No podíamos fiar más. O cumplían o era imposible llegar a otro acuerdo con el PSOE o con el PSC", ha señalado. FINANCIACIÓN Sobre la negociación de una nueva financiación, Rovira ha precisado que han avanzado en este capítulo pero no ha querido avanzar detalles porque aún no han acabado las conversaciones, y ha pedido a Sánchez garantías de que los avances que se puedan producir sean sostenibles en el tiempo. Tras asegurar que defienden el concierto económico desde hace 30 años, ha considerado que esto significa salir del régimen común, tener una Agencia Tributaria propia catalana "que no esté consorciada con el Estado y significa la recaudación del 100% de los impuestos". "El PSOE y el PSC deben entender que lo que reivindicamos nosotros en términos de soberanía es la llave de la caja, no sólo la caja. Lo que reivindicamos es el derecho a decidir sobre los recursos", ha subrayado. También ha explicado que mantienen conversaciones con Junts, a los que pide que demuestren como conseguirían la abstención del PSC para poder investir a su candidato, Carles Puigdemont, y ha rechazado asumir la responsabilidad de una posible repetición electoral.

Compartir nota: Guardar Nuevo