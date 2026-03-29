Espana agencias

2-0. El Zaragoza doblega a un Racing de Santander líder para aferrarse a la salvación

Guardar

Zaragoza, 29 mar (EFE).- El Real Zaragoza venció este domingo al líder de LaLiga Hypermotion, el Racing de Santander (2-0), en un meritorio partido de los blanquillos con el que sometieron a un peligroso rival y que les permite creer todavía más en la permanencia.

El Zaragoza llegaba vigésimo en la tabla al encuentro, a seis puntos de la salvación y tras encajar una derrota ante el Deportivo de La Coruña (1-2) la semana pasada que, no obstante, dejó buenas sensaciones en juego y actitud.

Y el Racing recalaba en el Ibercaja Estadio líder, aunque plagado de bajas, hasta nueve, y tras caer con estrépito en casa (0-4) ante el Albacete en la anterior jornada.

Por razones bien distintas, el partido suponía una importante cita para ambos equipos; en el caso de los visitantes, para afianzar su primera plaza y, para los blanquillos, para dar un paso más en su lucha por seguir en LaLiga Hypermotion.

En una tarde muy marcada por el fuerte cierzo, el duelo comenzó dominado por el Racing, que con el viento a favor disparó hasta tres veces al marco defendido por Rubén Andrada en los primeros cinco minutos.

Sin embargo, el Zaragoza supo templar el partido y las ocasiones más claras las tuvo el conjunto local, que casi se pone por delante en el minuto 16, cuando Jon Ezkieta evitó 'in extremis' que entrara en la portería un rechace de Hernando.

Un cuarto de hora después, Ezkieta volvió a hacer una excelente intervención para detener un disparo de Francho Serrano, que erró con todo a favor desde muy cerca tras recibir un magnífico centro raso de Rober González.

Y ya en el minuto 41, el centrocampista extremeño también fue protagonista con otro gran pase que sirvió a Dani Gómez, cuyo disparo se fue a córner.

En un encuentro accidentado, condicionado por el viento y con la grada encendida, la voluntad del conjunto aragonés fue imponiéndose a la calidad de los cántabros.

En consecuencia, aunque la primera parte concluyó con 0-0 en el marcador, daba la sensación de que los locales merecían ir por delante, pues estaban logrando apaciguar a un peligrosísimo rival y que Ezkieta fuera el jugador más destacado de los visitantes.

El técnico del Racing, José Alberto López, movió ficha e introdujo a Sergio y Maguette por Aldasoro e Íñigo para una segunda parte en la que el conjunto cántabro salió más dominante.

Pero las interrupciones y molestias de los jugadores continuaron en la segunda mitad con acciones como la que obligó a poner un aparatoso vendaje en la cabeza a Pablo Insua tras recibir un golpe de Andrada en el minuto 54.

En la incertidumbre y el desorden, el Zaragoza, que mantenía su once inicial en el campo, volvió a coger impulso y primero fue Hugo Pinilla el que disparó para lograr un córner en el minuto 60.

Y dos minutos después, un tiro de Rober se fue lamiendo el poste tras recibir un buen balón de Pinilla, que había completado una gran jugada individual con la que dribló a varios rivales.

Finalmente, en el minuto 74, Dani Gómez introdujo a placer el balón en la portería, después de que Ezkieta despejara un disparo de Pinilla y Francho sirviera en bandeja el rechace al delantero en el área pequeña.

Con la afición volcada en el Ibercaja Estadio, el gol en propia puerta de Marco Sangalli puso la puntilla al duelo en el 87, un 2-0 que llegó después de un centro endiablado de Keidi Bare que rubricó una victoria vital para el Zaragoza.

-⁠ ⁠Ficha técnica:

2 – Real Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios; Keidi Bare, Saidu (Mawuli, min. 82), Francho (Cuenca, min. 76), Rober, (Toni Moya, min. 87) Hugo Pinilla (Tasende, min. 76); Dani Gómez (Kodro, min. 86).

0 – Racing de Santander: Jokin Ezkieta; Mario García, Facu, Manu Hernando, Javi Castro (Sangalli, min. 82); Íñigo (Maguette, min. 46), Damián (Diego Fuentes, min. 75), Íñigo Vicente, Aldasoro (Sergio, min. 46), Andrés; Santi Franco (Villalibre, min. 64).

Goles: 1-0. M.74: Dani Gómez; 2-0. M: 87: Sangalli (p.p).

Árbitro: Jon Ander González (comité vasco). Mostró cartulina amarilla a Keidi Bare (m. 30), Insua (m. 84) y Aguirregabiria (m. 91) del Real Zaragoza y a Javi Castro (m. 21), Íñigo Vicente (m. 43) y Santi Franco (m. 45) del Racing de Santander.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo segunda jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el Ibercaja Estadio de Zaragoza ante 16.105 espectadores. EFE

Últimas Noticias

Cristian Pérez, herido aparatosamente, emerge de entre el viento y la mansedumbre

Infobae

La Cultural Leonesa destituye al director deportivo José Manzanera

Infobae

Medios terrestres y aéreos trabajan en un incendio forestal en la Sierra de Gata (Cáceres)

Infobae

Fisac: “Es una oportunidad perdida; con un poco más de acierto, este partido lo sacamos”

Infobae

España queda tercera en Sao Paulo y se clasifica como segunda para la fase final

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los “ancianos” que siguen en combate: los misiles Hawk españoles que están marcando diferencias en el cielo de Ucrania y que ya lo hicieron en la guerra de Vietnam

Los “ancianos” que siguen en combate: los misiles Hawk españoles que están marcando diferencias en el cielo de Ucrania y que ya lo hicieron en la guerra de Vietnam

Pedro Sánchez acusa a Netanyahu de impedir el culto católico en Jerusalén “sin explicación ni motivos”: “Sin tolerancia es imposible convivir”

Los 6 trucos para ahorrar gasolina en Semana Santa, según expertos

Este es el mejor momento para salir de viaje en Semana Santa, según la DGT

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de un joven de Mauritania por falta de coherencia: alegó haber sido forzado a entrar en un campamento yihadista

ECONOMÍA

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Óscar Vara, economista, sobre las “políticas suicidas” de vivienda en España: “El control de precios ha expulsado a la gente que quiere alquilar”

Los nuevos horarios de Mercadona para Semana Santa 2026

Cómo hacer la declaración de la Renta de un fallecido en 2026

Estas son las capitales de provincia con los alquileres más bajos en España: Zamora lidera con 7,8 euros el metro cuadrado, seguida de Lugo y Cuenca

Hasta 225.000 euros de multa por usar falsos becarios si se aprueba el nuevo Estatuto: Trabajo detectó 2.688 casos entre 2021 y 2025

DEPORTES

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

El duro mensaje de Carlos Sainz contra la FIA tras el GP de Japón: “Era cuestión de tiempo que llegara el primer gran accidente”

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en las pistas tras el tropiezo en Miami: el tenista se prepara en Murcia para la temporada de tierra

El mensaje de Gaethje a Topuria unos meses antes del combate: “Uno de los dos, probablemente, quedará inconsciente”

Tiger Woods detenido tras tener un accidente con su coche y no someterse a la prueba de orina: ha salido en libertad bajo fianza

Aston Martin consigue al fin terminar una carrera en el Gran Premio de Japón, aunque lo hizo en el puesto 18