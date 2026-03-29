27-31. El Puente Genil hunde más al Bada Huesa

Huesca, 29 mar (EFE).- La victoria de Puente Genil en la pista del Bada Huesca (27-31) hunde más al equipo oscense que está en caída libre y no levanta cabeza con una dura derrota ante sus aficionados en un malísimo partido de los locales, y con un partido muy serio de los andaluces destacando Estepa con once goles.

Empezó mejor el partido Puente Genil que se adelantó en el marcador en los primeros minutos (1-3), con las ideas más claras en todas las acciones, sobre todo en ataque mientras que Bada Huesca no atajaba los ataques del rival, ni delante veía portería con facilidad.

Poco a poco el equipo oscense se hizo con el ritmo del partido y logró darle la vuelta al marcador (5-4) en el minuto en el minuto diez, tornándose en máxima igualdad y con errores repartidos en los dos conjuntos, aprovechando más los lanzamientos desde los siete metros el Bada Huesca, aunque no pudo deshacerse del Puente Genil que basaba principalmente su juego en una defensa que axifisiaba a su rival.

La primera parte estuvo muy igualada, disputada y con muy poca calidad, y con muchos problemas en los dos ataques que no encontraban espacios, ni para los pases, ni para los lanzamientos, de ahí los marcadores tan exiguos con tan sólo once goles en el Puente Genil y diez en los locales.

Tras el descanso no cambiaron las cosas y Puente Genil siguió mandando en el electrónico aumentando la renta el conjunto andaluz (14-17), en el minuto treinta y ocho por lo que tuvo que pedir tiempo José Nolasco para parar al rival y reactivar a sus jugadores que en defensa eran un coladero y delante no veían portería.

El tiempo de Nolasco sólo sirvió para empeorar la situación y no hubo ninguna reacción del Bada Huesca que veía como su rival, de similar potencial, le pasaba por encima y no tenía capacidad de reacción para darle la vuelta al marcador.

El equipo oscense tendría una reacción a base de coraje logrando reducir la desventaja a dos goles (22-23) en el minuto cuarenta y nueve pasando el partido a ser más igualado y más emocionante, aunque la agresiva defensa de Puente Genil no permitió a los locales darle la vuelta al marcador y volvieron a distanciarse sin que Bada Huesca fuera capaz de nivelar el marcador.

Ficha Técnica

27 - Bada Huesca: Tekaya (po), Daniel Pérez (2), Fabricio (1), Suárez (0), Alfonso Rodríguez (0), Wilson (0), Tchitombi (2), Charly Pérez (3), Parera (1), Oscar García (3), Nenadic (6), Saa (4), Frank Cordiés (1), Samuel Cordiés (4), Decsi (po).

31- Puente Genil: Oliviera (po), Sionet (6), Cabello (0), Ramos (4), Bernabeu (1), Cuenca (2), Domingo (0), Souza (1), Serrano (2), Abdelhame (1), Dorado (2), Leandro Ramos (1),Estepa (11), De Hita (po).

Arbitros: Bustamante y Jesús Escudero. Excluyeron dos minutos por parte del Bada Huesca a Samuel Cordiés, Nenadic; y por parte del Puente Genil a Leandro Ramos, en dos ocasiones a Souza, excluido en el minuto 47.

Marcador cada cinco minutos: 1-2; 5-4; 7-7; 9-10; 10-10; 11-12 (Descanso); 14-15; 15-19; 17-20; 22-24; 23-26; 27-31 (Final).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima segunda de la ASOBAL Nexus Energía entre el Bada Huesca y el Angel Ximénez Puente Genil, disputado en el palacio de los deportes de Huesca ante 1.647 espectadores.

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