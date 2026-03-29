La Hermandad del Jesús del Perdón de Salamanca adelanta la libertad de un preso

Cristina García Casado

Salamanca, 29 mar (EFE).- La Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón ha cumplido este Domingo de Ramos con su misión redentora de presos al obtener la libertad condicional para un reo de la cárcel de Topas (Salamanca) que, por sorpresa, ha visto cómo se adelantaba su salida del penal.

"Es un hombre al que se le va a restar la pena que le quedaba y el acto lo hacemos del mismo modo que cuando conseguimos el indulto para un preso", ha explicado a EFE el hermano mayor, José Luis Pérez Hernández, después de que el miércoles supieran que el Consejo de Ministros les había denegado el indulto solicitado.

La Hermandad trabajó a partir de entonces a contrarreloj con Topas para conseguir una libertad condicional para un preso, como ocurrió el año pasado en el último momento tras denegarse también el indulto.

El preso por el que se solicita el indulto lo sabe, pero el reo para quien se consigue una libertad condicional a última hora se lleva una sorpresa, como ha sido el caso estos dos últimos años.

Con media hora de retraso, a la espera de que estuviera completo el plantel de autoridades, a las 19 horas se ha celebrado el acto icónico de la procesión frente a los Juzgados de Salamanca en el que se celebra la redención del reo de la cárcel provincial.

El proceso para solicitar el indulto comienza en verano, ya que primero se solicita a Topas para que el equipo del centro estudie quién puede reunir los requisitos, una colaboración con el centro penitenciario, donde trabajan personas vinculadas con la hermandad, que es clave para obtener la libertad condicional de un reo si no hay indulto.

El último indulto conseguido por la hermandad fue en 2024, a una mujer, mientras que el primero, en 1944, consistió en el pago de una fianza, una práctica que ya no llevan a cabo.

La Hermandad ha estrenado este año una cruz de guía que enriquece su procesión, distinguible por el luminoso rojo de los capirotes en contraste con el blanco de túnicas y capas, en una parte del día, a partir las 17 horas que sale de la Catedral Nueva, de luz agradecida sobre Salamanca en este domingo ventoso pero soleado.

Los dos pasos de este desfile procesional son Nuestro Padre Jesús del Perdón, talla del siglo XVIII de Bernardo Pérez de Robles, y María Santísima de Gracia y Amparo, imagen de Juan Manuel Montaño de 2022.

Les acompaña la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella, de Carbajosa de la Sagrada, en una procesión en la que se pueden ver elementos como la corona de espinas o las cadenas. EFE

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