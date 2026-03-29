Siete muertos en las carreteras en el primer fin de semana de Semana Santa

Madrid, 28 mar (EFE).- Siete personas han perdido la vida, entre ellos, dos motoristas y dos peatones, en siete accidentes de tráfico registrados en las carreteras españolas desde las tres de la tarde del viernes, en el inicio de la primera fase de la operación especial de Semana Santa, y hasta las ocho de la tarde de este domingo.

Es el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), que no incluye los accidentes mortales registrados en Cataluña, el País Vasco o en núcleos urbanos, y será el lunes cuando se informará sobre el conjunto de accidentes y fallecidos.

En los accidentes registrados este domingo ha fallecido un motorista de 23 años en Campillejo (Guadalajara) tras salirse de la vía GU-186 por la que circulaba, y una mujer de mujer de 88 años en Vilanova de Arousa (Pontevedra) tras ser atropellada mientras cruzaba cerca de un paso de peatones en la carretera provincial PO-549.

El sábado falleció otro peatón que fue atropellado en la carretera nacional N-232, a su paso por el término municipal de Rincón de Soto (La Rioja), cuando fue arrollado por un turismo sobre las 4 de la madrugada.

El viernes dio comienzo a las tres de la tarde la primera salida de las vacaciones de Semana Santa, que se extenderá hasta las doce de la noche del domingo 29 de marzo, días en los que Tráfico prevé que se produzcan 4,3 millones de desplazamientos.

La segunda fase del dispositivo especial de tráfico estará comprendida entre el miércoles 1 de abril y la medianoche del lunes 6, jornada festiva en siete comunidades autónomas: Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.

Tráfico calcula que, en todo el periodo vacacional, habrá unos 17 millones de movimientos, lo que convierte a la Semana Santa en el mayor éxodo de coches de todo el año en un periodo tan corto de tiempo. EFE