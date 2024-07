La Fiscalía pide al Supremo que deje el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que deje el denominado 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional al considerar que "el hecho de que hayan existido diferentes fuentes de financiación de los contratos no debe ser obstáculo para que sean investigados en un mismo procedimiento". En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Javier Huete solicita al alto tribunal que atribuya la competencia de la causa al Juzgado Central de Instrucción Número 2 en lugar de a la Fiscalía Europea, que había asumido el caso al entender que así le correspondía al haber fondos europeos. "No cabe hablar en el presente caso de indivisibilidad. La investigación del Juzgado Central es mucho más amplia y compleja y alcanza a delitos del todo ajenos a la competencia que pudiera considerarse directa de la Fiscalía Europea", apunta el fiscal. Cabe recordar que la Audiencia Nacional investiga a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y al menos a otras seis personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. En este sentido, defiende que se trata de conductas sobre las que, "se llega a la conclusión de que quedan claramente diferenciadas del contrato mismo que la Fiscalía Europea considera el instrumento de una posible malversación o fraude y en modo alguno se encuentran indisociablemente vinculadas a efectos de la investigación". Además, el representante del Ministerio Público considera que la Audiencia Nacional "está en mejores condiciones que la Fiscalía Europea para investigar o ejercer la acción penal con relación a los delitos de tráfico de influencias, cohecho, organización criminal y blanqueo de capitales que se hubieran podido cometer en los expedientes de adjudicación de los contratos de suministro". Ello, apunta, "sin perjuicio de la competencia de aquella tiene respecto a las infracciones que afecten de forma directa a los intereses financieros de la Unión Europea". EL SUPREMO TENDRÁ QUE DECIDIR La Fiscalía se ha pronunciado ante el Supremo después de que el pasado 24 de junio se diera a conocer que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno rechazaba ceder el 'caso Koldo' a la Fiscalía Europea, que a finales de mayo dijo que asumía el procedimiento al entender que era de su competencia. Moreno alegó que los delitos que hasta entonces investigaba en su juzgado no perjudicaban los intereses financieros de la Unión y que no estaban "indisociablemente vinculados con los delitos" competencia de la propia Fiscalía. Así las cosas, planteó una cuestión de competencia positiva entre su juzgado y la Fiscalía Europea ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ahora tendrá que pronunciarse.

