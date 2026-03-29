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Andador/carro de la compra, el proyecto de fin de grado de Diseño que interesa a Rolser

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Carla Aliño

València, 29 mar (EFE).- Un andador que a su vez sirve como carro de la compra (o viceversa) es el proyecto de final de grado de Dani Redondo, estudiante de diseño de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de València, cuya idea ha comprado ya Rolser, empresa líder en carros de la compra.

Este estudiante, de 25 años y procedente de Fuenlabrada (Madrid), finalizó el año pasado sus estudios de grado en Diseño de producto, y como proyecto final quiso desarrollar un objeto que "ayudara a facilitar la vida de la gente", explica en una entrevista con EFE, en la que apunta que lo ha hecho pensando sobre todo en los "abuelos del futuro".

"Siempre he pensado que el diseño puede ayudar a solucionar las cosas de la vida cotidiana y hacerlas más fáciles", defiende Redondo, quien eligió desarrollar un andador porque "es un producto que siempre se realiza en las carreras de ingeniería" y quería abordarlo desde el punto de vista del diseño.

Se trata, según dice, de un aparato para mejorar la vida de las personas pero los ingenieros se "centran mucho en la técnica y no tanto en la percepción del usuario: cómo lo sienten o las sensaciones que tienen".

Con estas premisas, Redondo hizo un análisis de mercado y estudió no solo los andadores existentes sino también el mundo de las bicicletas y los carros de bebé, donde asegura que hay mucha sensibilidad y cuidado por la formas y se han realizado muchos avances.

Pero sobre todo hizo muchas entrevistas, más de un centenar, a residencias de mayores, usuarios de andadores, personal sanitario o sociosanitario que trabaja con estas personas y vendedores de este tipo de productos para conocer las necesidades y la experiencia de quienes usan esta herramienta.

Se dio cuenta de que "mucha gente mayor utiliza el carro de la compra como soporte para ir a sitios" porque le da vergüenza utilizar un andador o se siente muy mayor haciéndolo. Así, llegó a la conclusión de que podía combinar ambas ideas y hacer un andador moderno que fuera a la vez carro de la compra.

Ambos son productos similares, asegura para apuntar que aunque ya hay algunos carros de la compra que tienen un asiento, "son todos muy iguales" y él buscaba la "diferenciación", algo que llamara la atención y que estuviera no tanto pensado para la gente mayor de ahora sino "para los abuelos del futuro".

Para ello, ha creado una estructura muy sencilla en forma de T invertida, con unas ruedas más grandes detrás y más pequeñas delante, similares a los carros de bebé; un manillar con frenos que puede elevarse, y una cesta de la compra y un asiento plegable -el más alto del mercado- en diferentes colores.

Una vez finalizado el proyecto, el objetivo de este estudiante era poder vender la idea a una empresa, en concreto a Rolser, empresa alicantina líder en carros de la compra, y que rápidamente se interesó por el concepto.

Según explican a EFE desde la compañía, Rolser ha comprado la idea y el concepto planteado por Redondo, con el objetivo de poder desarrollar un producto de estas características en el futuro, pero precisan que todavía no hay un producto desarrollado ni un proyecto en lanzamiento.

Redondo ha realizado en esta empresa de Pedreguer (Alicante) las prácticas de máster que está desarrollando en estos momentos, en las que ha podido aprender mucho y con la que espera poder seguir colaborando durante el desarrollo de su diseño.

El andador/carro de la compra diseñado por Dani Redondo lleva el nombre de 'Rondine', golondrina en italiano, un ave que se asocia con la libertad, que es la idea que más destacaban los usuarios sobre lo que les aportaba el andador, y como homenaje al nombre que una mujer de 97 años le había puesto a su andador: "Pajarito".

El hecho de elegir el italiano tiene que ver con que durante las entrevistas que hizo a las personas mayores, muchas le decían que en vez de estar hablando con ellas se fuera de viaje a Italia, un país que ellos asociaban con su juventud y también con la libertad. EFE

(Foto)

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