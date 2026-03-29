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Juzgan a un exalcalde de Agres (Alicante) por seguir cobrando sueldo sin corresponderle

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Alicante, 29 mar (EFE).- El alcalde de Agres (Alicante) entre 2011 y 2021, Josep Manel Francés, de Junts per Agres-Compromís, será juzgado este lunes acusado de cobrar durante varios meses el sueldo al frente de la corporación municipal cuando ya no le correspondía.

El pleno municipal de agosto de 2019 acordó que el alcalde fuera retribuido durante justo un año (hasta julio de 2020) pero cuando llegó ese momento Francés siguió recibiendo el dinero hasta enero de 2021 sin que decidiera convocar un nuevo pleno para que los grupos municipales se pronunciaran sobre la suspensión o prórroga de dichas retribuciones a su favor.

Finalmente, en enero de 2021 Francés fue derrocado del cargo por una moción de censura firmada por el PP y el concejal no adscrito Rafael Sanjuan, ex del PSPV-PSOE, que dio la alcaldía a este último.

Según el Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV), el juicio está previsto este lunes a partir de las 10:00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante y la Fiscalía pide 3 años de prisión y 12 más de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de prevaricación y malversación de caudales.

Para el Ministerio Público, entre septiembre de 2002 y enero de 2021 el entonces alcalde de Junts per Agres-Compromís dictó resoluciones en las que se autorizaba el pago de las retribuciones pese al reparo de la secretaria interventora, con un perjuicio económico total para las arcas municipales de 4.054 euros. EFE

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