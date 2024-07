El Govern amplía la protección del Delta del Llobregat ante una eventual reforma del aeropuerto

El Govern de la Generalitat de Catalunya en funciones ha aprobado la ampliación de la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) del Delta del Llobregat (Barcelona) en 1.472,07 hectáreas dentro de esta zona que alcanzará un total de 2.407,12 hectáreas, con la finalidad de elevar el nivel de exigencia medioambiental de cara a una eventual reforma del aeropuerto. Así lo ha asegurado la portavoz del Govern en funciones, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa celebrada tras el Consell Executiu, en la que, durante el turno de preguntas, ha asegurado que el objetivo no es impedir la ampliación aunque "sí que tiene unos condicionantes sobre el aeropuerto, porque aumenta las exigencias medioambientales" en esta zona. La portavoz ha dicho que la ampliación de la ZEPA "es coherente con la propuesta de modernización, no de ampliación, compartida desde el inicio de la legislatura" del aeropuerto de Barcelona y que pretende respetar los espacios naturales de una zona que, en sus palabras, debe ser mimada y cuidada por las administraciones. Además, la portavoz ha dicho que si el Gobierno tuviese la intención de ampliar el aeropuerto podría hacerlo pese a la ampliación de la ZEPA, pues tiene mecanismos extraordinarios para hacerlo a través del Consejo de Ministros si declara que se trata de un proyecto de interés estratégico, "pero a todos los agentes y ciudadanos de Catalunya le sorprendería que lo decidiera unilateralmente". En caso de que en Catalunya haya un cambio de Ejecutivo, Plaja ha dicho que podía modificarse la ZEPA, aunque "costaría entenderlo porque se ha basado en parámetros técnicos" y ha advertido de que no se puede revocar de un día a otro, pues sería necesario un proceso legal.

