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La selección brasileña digiere la derrota contra Francia en el gimnasio

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São Paulo (Brasil), 27 mar (EFE).- La selección brasileña se ejercitó este viernes en el gimnasio de su hotel de concentración, en Orlando (Estados Unidos), tras caer contra Francia (1-2) y pensando ya en el amistoso del próximo martes frente a Croacia.

Los titulares que jugaron contra el combinado galo realizaron trabajos de regeneración y el resto se entrenó de forma suave en una zona exterior del hotel, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El central del París Saint-Germain Marquinhos, baja contra Francia por molestias físicas, montó en bicicleta estática y se ejercitó con bandas de plástico, de acuerdo con las imágenes divulgadas por la CBF.

La Canarinha perdió el jueves, por 1-2, frente a Kylian Mbappé y compañía en un amistoso disputado en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston.

El delantero del Real Madrid y Hugo Ekitiké (Liverpool) marcaron los goles de los franceses. El central del Juventus Bremer recortó para los brasileños, que jugaron con un hombre más casi toda la segunda mitad tras la expulsión de Upamecano.

La derrota contra los campeones de Rusia 2018 y finalistas en Catar 2022 ha ampliado el pesimismo entre la afición brasileña, que cada vez ve más difícil poder luchar por su sexta estrella en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que empezará en junio.

Desde que Carlo Ancelotti asumió el cargo de seleccionador, en mayo del año pasado, Brasil ha jugado nueve partidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.

El próximo test para el técnico italiano será el martes, en Orlando, contra Croacia, verdugo de los sudamericanos en los cuartos de final de Catar 2022.

Para ese compromiso es duda Raphinha, delantero del Barcelona, quien se retiró lesionado en el descanso del partido contra Francia.

Se espera que este viernes se incorpore a la convocatoria el zaguero del Girona Vitor Reis, formado en el Palmeiras, de 20 años y que pertenece al Manchester City. EFE

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