Yolanda Díaz expresa su "asombro" por la decisión del juez que investiga a Begoña Gómez de citar a Sánchez como testigo

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha expresado su "asombro" tras la decisión del juez que investiga a Begoña Gómez de citar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en calidad de testigo y espera que ambos puedan defenderse. "Yo, de verdad, no tengo más que asombro. Tengo bastante experiencia profesional en el ejercicio diario en los tribunales y permítame que le diga que estoy asombrada con lo que está pasando con este caso", ha manifestado a los medios durante una visita de la Fundación Laboral de la Construcción. Díaz ha insistido en que con su asombro ante la decisión del juez Juan Carlos Peinado lo está "diciendo absolutamente todo" y cree que tanto la mujer del presidente como el propio Sánchez "va a hacer lo que tienen que hacer, defenderse". "Esto es lo que espero y deseo que hagan pero insisto, no he visto un caso semejante", ha zanjado.

