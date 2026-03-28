Espana agencias

La Junta de Andalucía confía en que la jueza del caso Adamuz acepte su personación

Guardar

Córdoba, 28 mar (EFE).- El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha confiado este sábado en que la jueza que investiga el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, acepte la personación de la Junta en la causa judicial.

En declaraciones a los periodistas tras participar en Adamuz en un acto de homenaje a todas las personas de la localidad que participaron en los trabajos de auxilio a los afectados por el accidente, el consejero ha señalado que la jueza del caso "todavía no ha resuelto" la petición de la Junta de Andalucía y ha abogado por "dejar trabajar" a la instructora.

Nieto ha recordado que algunas peticiones de personación en la causa "se han denegado" y hay otras "que ya se han incorporado", si bien la Junta de Andalucía no ha recibido "ninguna notificación, ni en un sentido, ni en el otro" aunque entiende que "será positiva".

Por otro lado, el consejero ha señalado que la Junta de Andalucía ya ha designado la figura del "comisionado", una persona que tiene como objetivo fundamental "estar en contacto con las personas que han sufrido de una u otra forma el accidente" y está "ya trabajando prácticamente con todas las personas que iban en el tren y sufrieron algún tipo de lesión".

Ha añadido que tras la disolución del Parlamento de Andalucía por la convocatoria de elecciones, una de las primeras funciones del nuevo Parlamento será "la constitución de esa comisión" de seguimiento sobre el accidente de Adamuz y que se espera que sea "de diálogo y de acuerdo entre todos los grupos políticos" donde se definan "qué medidas y qué contenidos son los que tiene que desarrollar".

"Nosotros queremos que las víctimas del accidente sientan que su administración, la Junta de Andalucía, está cerca de ellos y les va a ayudar en aquello que necesiten. Ese es nuestro objetivo y ese es nuestro reto y esa línea es la que queremos que se desarrolle", ha explicado Nieto.

Además, ha indicado que la Junta trabaja para "garantizar que el proceso judicial se cierra de una forma correcta", que las personas que han sufrido el accidente "se vean compensadas de la manera que la justicia determine" y que si ha habido alguna responsabilidad "pues también quede verificada y definida en esa causa judicial".

Finalmente, el consejero ha resaltado la labor de la autoridad judicial en este caso y ha dicho que si se solicitara más ayuda por parte del juzgado "pues lo atenderemos y trataremos de que no haya ninguna carencia que lastre o dificulte la instrucción de ese procedimiento", ha concluido. EFE

Últimas Noticias

Morant denuncia que el PP ha dado la "espalda" a las familias y a las empresas frente a las consecuencias de la guerra

La secretaria general del PSPV-PSOE critica la postura del principal partido de la oposición y sus líderes, remarcando la falta de apoyo a sectores vulnerables y el rechazo a iniciativas económicas, sociales y energéticas impulsadas desde el Gobierno central

Morant denuncia que el PP ha dado la "espalda" a las familias y a las empresas frente a las consecuencias de la guerra

El Barcelona y el Real Madrid pasan del 2-6 al segundo Clásico que puede rematar la Liga

Infobae

Papi Robles celebra el regreso de Oltra: "Sabemos que es la mejor candidatura para recuperar la Alcaldía"

Papi Robles celebra el regreso de Oltra: "Sabemos que es la mejor candidatura para recuperar la Alcaldía"

El español Álvaro Carpe manda a ritmo de récord en la segunda tanda libre

Infobae

España consigue el bronce en relevos mixtos de la Copa del Mundo en Somabay

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Frustrado un ataque bomba frente a una sucursal de Bank of America en París

Frustrado un ataque bomba frente a una sucursal de Bank of America en París

El satélite español ‘IOD-1’ despega desde Nueva Zelanda como parte de la misión Celeste de la Agencia Espacial Europea

Mónica Oltra reaparece en el cónclave de Compromís y anuncia su candidatura al Ayuntamiento de València

Se entregan los sospechosos del homicidio de una mujer en Almería después de que la Guardia Civil pidiese ayuda para encontrarlos

Duro golpe al crimen organizado escocés: una operación de Europol coordinada entre seis países culmina con trece detenidos y la incautación de bienes valorados en 600.000 euros

ECONOMÍA

Amancio Ortega cumple 90 años: los negocios e inversiones del hombre más rico de España

Amancio Ortega cumple 90 años: los negocios e inversiones del hombre más rico de España

Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Declaración de la Renta conjunta 2026: cómo se hace, requisitos y en qué casos se recomienda

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”