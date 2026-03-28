La Junta de Andalucía confía en que la jueza del caso Adamuz acepte su personación

Córdoba, 28 mar (EFE).- El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha confiado este sábado en que la jueza que investiga el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, acepte la personación de la Junta en la causa judicial.

En declaraciones a los periodistas tras participar en Adamuz en un acto de homenaje a todas las personas de la localidad que participaron en los trabajos de auxilio a los afectados por el accidente, el consejero ha señalado que la jueza del caso "todavía no ha resuelto" la petición de la Junta de Andalucía y ha abogado por "dejar trabajar" a la instructora.

Nieto ha recordado que algunas peticiones de personación en la causa "se han denegado" y hay otras "que ya se han incorporado", si bien la Junta de Andalucía no ha recibido "ninguna notificación, ni en un sentido, ni en el otro" aunque entiende que "será positiva".

Por otro lado, el consejero ha señalado que la Junta de Andalucía ya ha designado la figura del "comisionado", una persona que tiene como objetivo fundamental "estar en contacto con las personas que han sufrido de una u otra forma el accidente" y está "ya trabajando prácticamente con todas las personas que iban en el tren y sufrieron algún tipo de lesión".

Ha añadido que tras la disolución del Parlamento de Andalucía por la convocatoria de elecciones, una de las primeras funciones del nuevo Parlamento será "la constitución de esa comisión" de seguimiento sobre el accidente de Adamuz y que se espera que sea "de diálogo y de acuerdo entre todos los grupos políticos" donde se definan "qué medidas y qué contenidos son los que tiene que desarrollar".

"Nosotros queremos que las víctimas del accidente sientan que su administración, la Junta de Andalucía, está cerca de ellos y les va a ayudar en aquello que necesiten. Ese es nuestro objetivo y ese es nuestro reto y esa línea es la que queremos que se desarrolle", ha explicado Nieto.

Además, ha indicado que la Junta trabaja para "garantizar que el proceso judicial se cierra de una forma correcta", que las personas que han sufrido el accidente "se vean compensadas de la manera que la justicia determine" y que si ha habido alguna responsabilidad "pues también quede verificada y definida en esa causa judicial".

Finalmente, el consejero ha resaltado la labor de la autoridad judicial en este caso y ha dicho que si se solicitara más ayuda por parte del juzgado "pues lo atenderemos y trataremos de que no haya ninguna carencia que lastre o dificulte la instrucción de ese procedimiento", ha concluido. EFE