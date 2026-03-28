Miles de personas y cientos de claveles rojos arropan a Jesús Cautivo en Málaga

Málaga, 28 mar (EFE).- Miles de personas y cientos de claveles rojos han arropado este sábado en Málaga las imágenes de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada en su tradicional traslado desde su templo hasta la casa de hermandad tras la misa celebrada en la iglesia de San Pablo.

El cortejo procesional ha comenzado su desfile por las calles del barrio de la Trinidad, donde se agolpaban miles de personas con ramos de claveles que le iban lanzado a su paso hasta el Hospital Civil, donde se han vivido momentos de gran emoción.

Vivas, aplausos y una lluvia de claveles han acompañado a los titulares trinitarios en este Sábado de Pasión, en el que tampoco han faltado saetas y petaladas.

En el hospital, los hombres de trono han dejado su sitio en los varales a hombres y mujeres (médicos, enfermeros y personal del centro), que con sus batas blancas han introducido el trono en el interior del edificio.

Con lágrimas en los ojos y un silencio solo roto por la banda que los acompañaba ha entrado para que los enfermos, protegidos con un toldo, pudieran verlo y pedir por su salud y la de sus familiares.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha tocado la campana del trono, junto a los también consejeros Carolina España, Rocío Blanco y Arturo Bernal, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entre otras autoridades.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha presidido por primera vez la misa del alba en la plaza de San Pablo y durante su homilía ha aludido a la polarización extrema que vive la sociedad, a la guerra y al daño que causan los hombres con sus palabras.

Este año los claveles rojos que acompañan al señor en su traslado se entregarán a pacientes y profesionales de los hospitales y centros de salud de Málaga. EFE

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