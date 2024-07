Cantabria pide una Conferencia de Presidentes para abordar una política migratoria "estratégica y global"

Cantabria ha pedido la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar de forma común una política migratoria "global y estratégica", más allá de actuaciones puntuales. La consejera cántabra de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, considera que el Gobierno de España está derivando su responsabilidad a las comunidades autónomas y tomando medidas puntales que "no solucionan el problema, sino que lo agravan". Así lo ha señalado tras la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada este lunes, en la que ha participado por videoconferencia y que ha estado presidida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Gómez del Río ha subrayado que "la presión migratoria que está sufriendo España en estos momentos es una situación sin precedentes", por lo que cree que "el Estado debe tomar medidas estratégicas y políticas en origen a través de una adecuada política exterior e implicar en mayor medida a la UE en la resolución de esta cuestión". Para la consejera "no se acaba de entender que, habiéndolo solicitado las comunidades autónomas, el Gobierno de España no convoque una Conferencia de Presidentes", un órgano que, tal y como recoge la legislación, marca las directrices de las políticas públicas que afectan al Estado y las autonomías para establecer cauces de cooperación. Por ello ha reiterado que "es imprescindible y urgente" la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, pues es "el lugar para adoptar decisiones estratégicas". Gómez del Río también ha reclamado como "urgente" y "fundamental" la declaración de la emergencia migratoria a nivel nacional, tanto por las cifras de inmigrantes irregulares registradas hasta el momento como por las previsiones fijadas por el Gobierno de España para este año. Finalmente, ha advertido que las políticas de inclusión e integración de migrantes por parte de las comunidades tienen que ir de la mano de recursos económicos. "El Gobierno pide inclusión, pero obvia la financiación". "No puede haber competencias sin financiación", ha concluido la consejera.

