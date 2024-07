Feijóo hace balance del curso ante la plana mayor del PP tras la ruptura con Vox y la víspera del aniversario del 23J

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá este lunes a la plana mayor de su partido para hacer balance de un intenso curso político marcado por la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso y cuatro citas electorales en lo que va de año, a las que podría sumarse una repetición electoral en Cataluña si no hay investidura en agosto. Este encuentro, la víspera del aniversario de las generales, se produce apenas diez días después de la ruptura de los pactos autonómicos con Vox. De hecho, Feijóo aprovechará su intervención para reivindicar al PP como la "única alternativa" al Gobierno de Pedro Sánchez e insistir en su mensaje de que no puede representar el cambio político en España quien lo ha "tirado a la basura en las comunidades autónomas", según han señalado a Europa Press fuentes del partido. El líder del PP ha convocado ese lunes a la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, que reúne a más de trescientos cargos entre presidentes autonómicos del PP, miembros del comité de dirección, diputados y senadores de la formación y cargos territoriales. PRIMERA REUNIÓN DE LA PLANA MAYOR TRAS CUMPLIR VOX SU AMENAZA Se trata de la primera reunión de Feijóo con la plana mayor de su partido tras cumplir Vox su órdago de romper los gobiernos de coalición en cinco autonomías por aceptar el PP el reparto de menores migrantes. "Se ha pasado de frenada", afirmó pocas horas después de anunciarse esa ruptura. En 'Génova' sostienen que el PP es la "obsesión" del líder de Vox mientras que Feijóo dedica sus energías en el Gobierno de Pedro Sánchez. El líder del PP ya criticó esta semana que Santiago Abascal invirtiera el 50% de su tiempo en el Congreso en criticar al PP cuando "el cambio en España se ha convertido en una urgencia nacional". Por eso, subrayó que ha quedado claro que "la única alternativa al cambio de Gobierno es el Partido Popular". A la Junta Directiva están convocados todos los presidentes autonómicos del PP, entre ellos los de Castilla y León, Aragón, Murcia, Extremadura y Comunidad Valenciana, que han remodelado sus respectivos Ejecutivos autonómicos tras romper con Vox para gobernar en minoría. UN DÍA ANTES DE QUE SE VOTE LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA Precisamente, la Junta Directiva Nacional del PP se produce un día antes de que se vote en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes, el tema que promovió la ruptura PP-Vox, si bien los 'populares' consideran que se debe a "otras circunstancias". Por el momento, el Grupo Popular mantiene la incógnita sobre cuál será el sentido de su voto en esa reforma legal. Una abstención de los 'populares' permitiría que saliera adelante la tramitación de la proposición de ley de PSOE, Sumar y Coalición Canaria para hacer obligatoria esa deriva de menores migrantes ante situaciones de colapso como la que vive en este momento Canarias. La reunión de Feijóo con su partido se produce la víspera del primer aniversario de la victoria agridulce del PP en las generales del 23 de julio, dado que fue la fuerza más votada pero no logró apoyos parlamentarios suficientes para llegar al Palacio de la Moncloa, algo que sí consiguió Pedro Sánchez. El líder del PP ha repetido en varias ocasiones que son la primera fuerza política en España y así lo recalcará este lunes ante la plana mayor de su partido con el objetivo de visualizar ante la ciudadanía de que son la "única alternativa" a Pedro Sánchez, que está "asediado por la corrupción", según han señalado a Europa Press fuentes de la formación. EL PP PONE EL FOCO EN EL CASO DE BEGOÑA GÓMEZ De hecho, los 'populares' llevan meses exigiendo explicaciones al presidente del Gobierno por "los casos de presunta corrupción que afectan a miembros de su Gobierno, al PSOE y a su propio entorno familiar", en alusión al 'caso Koldo' y las investigaciones judiciales a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. En este escenario, Feijóo ha deslizado que Pedro Sánchez debería presentar su dimisión. "Váyase, redacte la tecera y definitiva carta y deje en paz la democracia española", le espetó al jefe del Ejecutivo este miércoles en el debate sobre su plan de regeneración democrática celebrado en el Congreso. En 'Génova' consideran que ese plan de calidad democrática es en realidad una "cortina de humo" para desviar la atención de esos casos de presunta corrupción que afectan a Sánchez. El propio Feijóo ha señalado que lo que pretende el presidente es crear una "nebulosa" para que los ciudadanos duden de lo que publican los medios sobre su familia. En cualquier caso, el PP tiene previsto acudir a "escuchar" las medidas de regeneración democrática que plantea el Gobierno, si bien anticipa que es "escéptico", según fuentes de la formación. Será el martes cuando el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, se reúnan con el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado. LA INCÓGNITA DE SI HABRÁ REPETICIÓN EN CATALUÑA Estos primeros meses de legislatura han estado marcados por la ley de amnistía, que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó hace un mes y que el PP está dispuesto a recurrir ante el Tribunal Constitucional, si bien ha dicho que apurará el plazo para hacerlo. El curso político se reanudará en septiembre y ahí ya se sabrá si hay repetición electoral en Cataluña o el socialista Salvador Illa ha logrado los votos de ERC para ser investido nuevo presidente de la Generalitat. Feijóo cree que cargos de Esquerra quieren gobernar con el PSC pero es un partido asambleario y puede pasar "cualquier cosa", según reconoció esta semana. El periodo de sesiones parlamentario que acaba de finalizar solo ha traído un pacto entre Gobierno y PP: el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato llevaba más de cinco años caducado.

