Morant defiende el derecho de Begoña Gómez a no declarar y acusa a Vox de querer "derribar a un presidente legítimo"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido que "todo el mundo debería respetar" el derecho de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado en el procedimiento que se dirige en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Además, ha acusado a Vox de querer "acosar y derribar a un gobierno legítimo y a un presidente legítimo" con su intención de llamar a Pedro Sánchez a declarar como testigo si su esposa "no da explicaciones", como una de las acusaciones particulares del procedimiento. Así lo ha trasladado, a preguntas de los periodistas en una visita a la Universitat Politécnica de Valencia (UPV), después de que Gómez se haya acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez toda vez que su abogado se lo ha recomendado por apreciar falta de garantías en el procedimiento. Por su parte, Vox ha anunciado que "Sánchez tendrá que declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa". Morant, también líder del PSPV, ha subrayado que "en este país existe el derecho a no declarar" y que "lo que apunta Gómez es una indefensión dentro de este proceso judicial". Como "apreciación personal", ha reiterado que considera que se está cometiendo "una clara persecución a Gómez porque lo que se quiere es en realidad un acoso y derribo al presidente del Gobierno utilizando a su mujer". Se trata, ha remarcado, de "unos asuntos que han sido esclarecidos por la UCO, por la Guardia Civil, que no existe nada de nada luego se ha ido reconvirtiendo en otras cosas". Por tanto, ha denunciado que "parece que aquí el objetivo de la investigación es encontrar algo contra Gómez", cuando ha recordado que "una investigación judicial nunca se hace así de manera prospectiva": "Si hay un indicio, se investiga, y si informes de la UCO que dicen que no hay nada de nada, pues se acaba de investigar. Pero aquí cada día parece que estemos buscando de qué manera perseguimos a Gómez". "CONSTRUIR UN CASO DE LA NADA" Tras mostrar su "respeto" a la decisión de Gómez, Morant ha opinado que "están pasando algunas cosas raras en este proceso judicial, que parte de una denuncia de un sindicato ultra que lo que hace es recoger titulares que muchos de ellos se han reconocido incluso como bulos y que no tienen ningún contraste, ninguna solidez y que a pesar de todo ello sigue en marcha una investigación en la que no sabemos demasiado bien qué se investiga". "Parece más bien que se esté intentando construir un caso de la nada", ha constatado. Respecto a la petición de Vox, ha denunciado que "claramente indica que aquí quien está construyendo todo esto es la otra derecha porque su finalidad no es otra que combatir un gobierno legítimo". "Partido Popular y Vox no se hacen a la idea y no han aceptado que están en la oposición en este país", ha señalado, cuando ha recordado que la legislatura está a unos días de cumplir su primer aniversario. Y ha abundado: "Aquí ya se ve la política del fango, de los bulos y de la mentira para intentar acosar y derribar a un gobierno legítimo y a un presidente legítimo a través de su mujer".

Compartir nota: Guardar Nuevo