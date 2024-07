Gobierno andaluz cree "insultante" ver al PSOE "presumir de los ERE" y "peligroso" que "se haga una autoamnistía"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha considerado "vergonzoso" e "insultante" para los andaluces "ver al PSOE presumir de los ERE que es la mayor vergüenza y caso de corrupción que ha habido en la historia de la democracia" y también "preocupante y peligroso desde el punto de vista democrático que el PSOE se haga una autoamnistía a sí mismo". "Es insultante para los andaluces que hemos sufrido el mayor robo de la historia, el mayor caso de corrupción de la historia durante la etapa del PSOE, que el PSOE ahora pretenda elevar a los altares y pretenda homenajear a los responsables públicos. Es un hecho preocupante que hoy veamos que, con los gobiernos del PSOE la corrupción sale gratis", ha dicho en declaraciones a los periodistas tras participar en Málaga en el Foro Simplificación Administrativa del Diario Sur. Para el consejero, "es muy preocupante que en este momento la sensación que tenemos los ciudadanos es que durante los gobiernos del PSOE la corrupción sale gratis. Y eso es muy grave, desde el punto de vista democrático", ha incidido el consejero. Así, ha pedido a los socialistas "un poquito de más prudencia" porque "no se ha absuelto a nadie". "No olviden que quien expulsó a estos socialistas fue el propio PSOE, no olvide que fue Juan Espadas --el secretario general del PSOE-A-- y los socialistas andaluces quienes se negaron a firmar a favor del indulto y ahora lo quieren elevar a los altares y lo último que nos falta es que nos pidan que les demos la medalla de Andalucía; es vergonzoso", ha recordado. También ha dicho que ven "un precedente peligroso desde el punto de vista democrático". "Y es que el PSOE se hace una autoamnistía a sí mismo. Se habla mucho de la amnistía de los independentistas catalanes, pero esto es una autoamnistía del PSOE que se hace a sí mismo. Y eso es muy peligroso, desde el punto de las garantías democráticas y de seguridad jurídica", ha asegurado Sanz. Al respecto, el consejero ha señalado que "el fraude existió, porque el robo existió, porque existieron los gastos en coca, en prostitutas, el dinero de los parados se perdió y ahora el PSOE se muestra orgulloso y pretende homenajear", recordando las sentencias del Tribunal Supremo "que definen este caso como el mayor caso de corrupción y eso no lo ha quitado el Tribunal Constitucional". Ha considerado "insólito y preocupante" que el PSOE "esté mostrándose orgulloso de lo que ha hecho; es decir, de haber liderado la mayor trama de corrupción de la historia mediante dirigentes del PSOE que han sido condenados, de dirigentes de la Junta de Andalucía que han sido condenados". "Y que el PSOE se muestre orgulloso quiere decir que está dispuesto a volverlo a hacer, porque cuando alguien se siente orgulloso de lo que ha hecho, quiere decir que corremos el peligro de que vuelva a ocurrir", ha manifestado Sanz. También ha señalado como "preocupante que el mayor caso de corrupción de la democracia pueda quedar impune como consecuencia de este tipo de decisiones", pero ha insistido en que "por más que se empeñen los socialistas, las sentencias del Tribunal Constitucional no hacen desaparecer el fraude. Determina que el fraude existió y, por tanto, no sé ese orgullo socialista ahora por pretender ensalzar la figura de responsables políticos que han sido condenados". Al respecto, ha dicho que ve "declaraciones de dirigentes socialistas que realmente están haciendo una lectura interesada y no adecuada de la sentencia del Tribunal Constitucional". "El Tribunal Constitucional no está absolviendo a nadie, está planteando que haya una nueva sentencia por parte de la Audiencia provincial", ha apostillado. Así, Sanz ha reiterado que el Tribunal Constitucional "no niega la existencia del fraude, pero ahora tenemos que ver, evidentemente, que si reconoce que existió el fraude, sea posible recuperar" el dinero, por lo que ha asegurado que el primer objetivo para el Gobierno andaluz tras la sentencia sigue siendo "la recuperación total de los 670 millones de euros que se robó del dinero de los andaluces". En este punto, ha manifestado la preocupación de la Junta de "lo que puede significar de puesta en peligro esta sentencia del Tribunal Constitucional de la recuperación del dinero que se defraudó y que se robó, prácticamente 670 millones de euros del dinero de los parados mediante el caso de corrupción más grave de la historia de la democracia, tal y como lo definió el Tribunal Supremo". Esta recuperación del dinero "para nosotros es lo más importante y es lo que sabemos que más preocupa a los andaluces, que el dinero que se quitó mediante un robo, mediante un caso de corrupción tan grave como los ERE, vuelva a donde tiene que volver, que es al bolsillo de los andaluces". Así, ha pedido a los socialistas "más prudencia", porque "no se ha absuelto a nadie, quedan todavía las sentencias que se derivan a la Audiencia provincial" y en algunos casos "queda condena firme para la mayoría, porque la mayoría todavía sigue teniendo condena vigente por el caso de los ERE en los años 2000-2001 y por delito continuado".

Compartir nota: Guardar Nuevo