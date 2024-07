El PP ampliará la semana que viene los comparecientes en el Senado, después de la declaración de Begoña Gómez

La comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo', en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, ha establecido el próximo miércoles 24 de julio como fecha límite para que los grupos puedan ampliar la lista de comparecientes, justo la semana después de la declaración ante el juez de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la Mesa de la comisión de investigación del Senado se ha reunido este miércoles y ha decidido hacer una nueva ampliación del listado de comparecientes, dando una semana a los grupos para que propongan nuevos nombres. En este contexto, falta por concretar si el PP incluirá a Begoña Gómez entre los comparecientes en esta comisión de investigación después de que diferentes dirigentes 'populares' hayan amenazado con citarla en varias ocasiones. De todos modos, el PP ya incluyó en la anterior ampliación de la lista de declarantes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque no hay fecha para su comparecencia. El propio jefe del Ejecutivo ha dado por hecho en varias ocasiones que le citarían tanto a él como a su esposa en el Senado. Ahora falta por saber si el PP finalmente decide también incluir a Begoña Gómez en esta ampliación de la lista de comparecientes, aunque no es necesariamente la última ampliación del grupo de trabajo que se podrá realizar. Eso sí, Feijóo ha afirmado que su partido esperará al desarrollo del sumario para ver si citan a Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado, aunque hay voces dentro del PP que no creen que finalmente la acaben llamando. SALVAGUARDARSE ANTES DE SU DECLARACIÓN En cualquier caso, los 'populares' han decidido ampliar la lista de comparecientes justo después de la declaración de Begoña Gómez ante el juez este viernes 19 de julio. En concreto, el juez Juan Carlos Peinado tomará declaración este viernes 19 de julio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La declaración de Begoña Gómez se celebrará después de que el pasado 5 de julio el juez acordara suspender su comparecencia después de que ella sostuviera en el juzgado que desconocía los hechos que se le imputaban y toda vez que su defensa diera cuenta de que una de las querellas, la de 'Hazte Oír', no le había sido notificada.

Compartir nota: Guardar Nuevo