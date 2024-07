Ayuso cree que la única Ley Mordaza es la que va aplicar "el sanchismo contra los medios de comunicación"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado este martes que la única Ley Mordaza es la que va a aplicar "el sanchismo, contra los medios de comunicación, en sus horas más bajas". Así ha respondido la dirigente regional a las preguntas de los periodistas sobre el acuerdo entre PSOE y Sumar anunciado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que consta de derogar la Ley Mordaza y quitar subvenciones a medios de comunicación que incumplan códigos. "A lo mejor es una clase de 'vendetta' para algunos de los medios que son los que actúan como altavoces del gobierno, se me escapan sus cuitas internas... Pero creo que la única Ley Mordaza que se va a aplicar aquí es al propio periodismo", ha señalado Ayuso, durante una visita a una nueva promoción de viviendas del Plan Vive en Tres Cantos. La jefa del Ejecutivo madrileño espera que "todos los medios de comunicación de este país estén a la altura y den esta batalla". "Yo he conocido una España en la que los medios de comunicación, fueran de quienes fueran, se defendían entre ellos como si fuera una batalla como un contrapoder que es la prensa libre", ha trasaldado a continuación. Considera que ahora se está asistiendo "a una situación en la que se permite que haya jueces contra jueces, empresas contra empresas" y en la que se divide al "Senado y al Congreso". "Estamos asistiendo a un momento de deterioro institucional como nunca visto. Además de los tres poderes del Estado, la prensa es un contrapoder fundamental en democracia. Espero que todos los medios de comunicación al unísono pongan pie en pared porque el Gobierno y mucho menos el presidente, ahogado en escándalos, no es quien para decir qué es bulo, qué es verdad y qué es mentira", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo