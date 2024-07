Israel Fernández: los mejores libros sin leer se encuentran en el cante flamenco

Rafael Peña

Ceuta, 13 jul (EFE).- El cantaor Israel Fernández, considerado uno de los intérpretes flamencos más importantes del panorama actual, ha señalado que los "mejores libros sin leer" se encuentra en el "cante flamenco", por lo que ha pedido "más espacio" en nuestro país tanto en festivales propios de esta música como en otros.

El artista ha reflexionado así en una entrevista con EFE en Ceuta, donde llegó unas horas después de haber actuado en el prestigioso Summer Stage del Latin Alternative Music Conferencia (LAMC) en Central Park (Nueva York) y antes de actuar este lunes en Marsella (Francia).

"Hay que escuchar bien las letras porque la literatura del flamenco es muy importante, el mensaje que dice está cargado de vivencias y te enseña mucho", ha afirmado.

Israel Fernández (Corral de Almaguer, Toledo, 1989), nacido en el seno de una familia gitana de orígenes andaluces asentada en Toledo, ha defendido que España tiene "muy buena cantera flamenca, hay unos artistas tanto en la guitarra como en el cante y en el baile muy buenos, además de que hay mucha juventud que hacen cosas muy bonitas y se ve en las redes sociales, por lo que este arte goza de buena salud".

En este sentido, el toledano ha recomendado que se empiece a escuchar flamenco "lo antes posible y educar desde pequeño porque el flamenco no es fácil sino una música de muchos sentimientos, de ahí que hay que entrenarlo desde muy joven porque cuando más sentimientos tenemos es cuando somos pequeños".

Agenda cargada

Ha reconocido que, a nivel personal, se encuentra en un momento de juventud, con fuerza, artísticamente en un buen momento con muchos trabajos y proyectos tanto en la cabeza como en el corazón, y con muchas ganas: "Yo me entrego siempre desde el corazón, tengo mucha pasión por el cante y sólo quiero que la juventud no se pierda esta forma de sentir como el flamenco que hace los corazones más nobles", ha indicado.

El cantaor y compositor, que ha sido galardonado con un Premio Odeón al Mejor Álbum de Flamenco por "Amor" (2021), ha valorado su cargada agenda: "Es uno de los meses más duros, físicamente hablando se hace largo por el trayecto de Nueva York a Ceuta y mañana a Francia, es decir, pero es un momento clave y tenemos que echarle valor".

Esta situación se produce porque el público "es el que manda, los aficionados ponen en su sitio a los artistas" y solo puede estar agradecido porque lo que quiere es "el bien del flamenco", al igual que sus compañeros "que están en el mismo barco".

No es de los que opina que el flamenco se valora más en el extranjero que en España. "Se valora más porque no lo tienen, porque el flamenco es nuestro, y fuera sí es cierto que lo acogen con muchas más ganas. Tenemos que luchar más porque haya más festivales no sólo de flamenco sino en otro tipo de festivales hay que meter la cabeza para que esté la música flamenca", ha dicho.

El toledano, que fue nominado a los premios Latin Grammy como Mejor Álbum de Música Flamenca (2021), ha dejado claro que lo mejor del flamenco "es que siempre está muy vivo, es una música de raíz y que siempre tiene pureza y lo importante es que el público sepa lo que es, lo cual deriva en actualizarlo porque algo no se puede quedar estancado ya que el flamenco fluye como el río".

Por ello, el cantaor ha dejado claro que el flamenco "tiene su esencia, cada uno transmita de una manera, lo ortodoxo ya está hecho para el infinito y siempre estará ahí, por lo que ahora los artistas deben darle su forma de sentir, nada más".

Israel Fernández, que publicó su primer disco en 2008 ('Naranjas sobre la nieve') y que tiene otros cinco más en el mercado, no piensa en discos. "No preparo nada, yo voy componiendo durante el año y cuando veo que en mi cuaderno o en mi grabadora tengo bastantes cosas es cuando me centro en grabar algo pero nunca digo que haré un disco, es decir, me sale de forma natural".

En su opinión, el flamenco está "bien reconocido" pero "hay que darle más importancia y más lugares, hay que demostrar con hechos el reconocimiento porque el flamenco no deben dejarlo en minoría sino darle oportunidad en otro tipo de festivales para que el oído cultural de la música se identifique más con esta música".

El artista ha puesto en valor la celebración de festivales como el "LIII Festival Flamenco de Ceuta", donde actuó anoche junto a las jerezanas María Terremoto al cante y Gema Moneo al baile. "Es un regalo estar en este festival con dos artistas de las mejores que tenemos y compartir cartel con compañeros a los que admiro mucho así como en Ceuta que es una tierra muy especial", ha añadido. EFE

