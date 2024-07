IU afirma que cumplir con los menores migrantes "no es voluntario" y pide confrontar el discurso "racista" de PP y Vox

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado que cumplir con los derechos de la infancia, en alusión a los menores migrantes no acompañados que llegan a España, "no es voluntario" y llama a "plantar cara" al "discurso de odio y racista de Vox y PP". "Un país de 48 millones de personas puede y debe acoger a 9.000 niños que han huido de sus hogares y están solos. Quien no lo haga es por que le queda grande este país", ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'X'. El coordinador federal de IU se ha expresado en estos términos, justo cuando el Gobierno propondrá hoy de nuevo a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que acojan a 347 menores migrantes no acompañados de Canarias. Además, también se abordará la reforma de la Ley de Extranjería. Esta misma propuesta también se realizó en la anterior Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pero fue rechazada por las comunidades, que querían conocer antes el contenido del acuerdo entre Gobierno y Canarias para llevar a cabo la reforma de la Ley de Extranjería. Por lo tanto, en el encuentro de este miércoles en Tenerife se volverá a votar el reparto de estos 347 menores migrantes de Canarias. Ayer, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, afirmó que si los gobiernos autonómicos, especialmente los gobernados por PP y Vox, no aceptan un "acuerdo consensuado de distribución de menores por todo el territorio", habrá que modificar la ley. "Eso está clarísimo; modificarla porque si la solidaridad no se puede construir voluntariamente, esa obligación de solidaridad habrá que establecerla desde el Congreso", subrayó durante una visita a la ista de Tenerife.

